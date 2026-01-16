Китай девятый месяц подряд распродает долг США, пока мир скупает его рекордными темпами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2026, 14:08 Читати українською

Китай девятый месяц подряд распродает долг США, пока мир скупает его рекордными темпами

Пекин продолжает последовательно сокращать свою финансовую зависимость от Соединенных Штатов, зафиксировав девятый месяц подряд чистую продажу американских казначейских облигаций (Treasuries). В ноябре Поднебесная избавилась от долговых бумаг еще на 5,39 миллиарда долларов. В то же время общий объем иностранных инвестиций в госдолг США достиг исторического максимума. Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Пекин продолжает последовательно сокращать свою финансовую зависимость от Соединенных Штатов, зафиксировав девятый месяц подряд чистую продажу американских казначейских облигаций (Treasuries).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Глобальные тренды: кто продает, а кто покупает

Согласно официальной статистике, общий портфель американских гособлигаций, принадлежащий иностранным инвесторам, вырос до рекордных 9,36 триллиона долларов. Однако поведение крупнейших кредиторов Америки существенно различается:

  • Китай: Остается третьим по величине держателем долга США, но непрерывно продает бумаги с марта. В октябре было продано почти $15 млрд, в сентябре — около $10 млрд. Эту распродажу эксперты называют стратегическим решением на фоне роста геополитической напряженности.
  • Япония: Крупнейший в мире владелец долга США (портфель составляет $1,2 трлн). В ноябре Токио также выступил нетто-продавцом, сократив вложения на $3,2 млрд. Это была первая продажа со стороны Японии с апреля того же года.
  • Великобритания: Занимает второе место среди кредиторов США.

Фактор Трампа и торговые войны

Экономисты связывают действия Китая с подготовкой к новым торговым барьерам. Недавно президент Дональд Трамп анонсировал жесткие меры: 25% пошлины для стран, ведущих бизнес с Ираном, и драконовские 500% пошлины на импорт для тех, кто покупает российскую нефть и уран.

Интересно, что Индия, которая является крупным импортером российской нефти, также активно выходит из американских активов. Нью-Дели продает Treasuries уже шесть месяцев подряд, избавившись в ноябре от бумаг на сумму 5,07 миллиарда долларов.

Несмотря на масштабные распродажи со стороны Пекина и других игроков, рынок госдолга США, объем которого составляет $30,3 трлн, остается стабильным. Спрос со стороны других стран полностью перекрывает предложение от продавцов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами