Китай девятый месяц подряд распродает долг США, пока мир скупает его рекордными темпами

Пекин продолжает последовательно сокращать свою финансовую зависимость от Соединенных Штатов, зафиксировав девятый месяц подряд чистую продажу американских казначейских облигаций (Treasuries). В ноябре Поднебесная избавилась от долговых бумаг еще на 5,39 миллиарда долларов . В то же время общий объем иностранных инвестиций в госдолг США достиг исторического максимума. Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Глобальные тренды: кто продает, а кто покупает

Согласно официальной статистике, общий портфель американских гособлигаций, принадлежащий иностранным инвесторам, вырос до рекордных 9,36 триллиона долларов. Однако поведение крупнейших кредиторов Америки существенно различается:

Китай: Остается третьим по величине держателем долга США, но непрерывно продает бумаги с марта. В октябре было продано почти $15 млрд, в сентябре — около $10 млрд. Эту распродажу эксперты называют стратегическим решением на фоне роста геополитической напряженности.

Япония: Крупнейший в мире владелец долга США (портфель составляет $1,2 трлн). В ноябре Токио также выступил нетто-продавцом, сократив вложения на $3,2 млрд. Это была первая продажа со стороны Японии с апреля того же года.

Великобритания: Занимает второе место среди кредиторов США.

Фактор Трампа и торговые войны

Экономисты связывают действия Китая с подготовкой к новым торговым барьерам. Недавно президент Дональд Трамп анонсировал жесткие меры: 25% пошлины для стран, ведущих бизнес с Ираном, и драконовские 500% пошлины на импорт для тех, кто покупает российскую нефть и уран.

Интересно, что Индия, которая является крупным импортером российской нефти, также активно выходит из американских активов. Нью-Дели продает Treasuries уже шесть месяцев подряд, избавившись в ноябре от бумаг на сумму 5,07 миллиарда долларов.

Несмотря на масштабные распродажи со стороны Пекина и других игроков, рынок госдолга США, объем которого составляет $30,3 трлн, остается стабильным. Спрос со стороны других стран полностью перекрывает предложение от продавцов.