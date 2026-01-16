Interactive Brokers разрешил пополнять счета стейблкоинами USDC, RLUSD и PYUSD

Один из ведущих мировых брокеров Interactive Brokers ввел возможность пополнения торговых счетов через стейблкоины, что позволяет клиентам вносить средства круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. На старте доступна монета USDC, а в скором времени планируется добавить RLUSD от Ripple и PYUSD от PayPal. Об этом сообщает CoinDesk, 16 января.

Механизм работы новой функции

Брокерская компания реализовала инновацию в сотрудничестве с инфраструктурным поставщиком ZeroHash. Клиенты могут перечислять USDC со своего криптокошелька на защищенный адрес, где монеты автоматически конвертируются в американские доллары и поступают на брокерский счет. Вся операция занимает несколько минут, что обеспечивает практически мгновенный доступ к торговле акциями и другими финансовыми инструментами.

Уже в течение следующей недели брокер расширит список поддерживаемых цифровых валют, добавив RLUSD от компании Ripple и PYUSD от платежного гиганта PayPal.

Преимущества для международных клиентов

Генеральный директор Interactive Brokers Милан Галик подчеркнул, что новый способ пополнения счетов особенно полезен для международных инвесторов, которые сталкиваются с длительными и дорогостоящими международными банковскими переводами.

«Финансирование стейблкоинами предоставляет международным инвесторам скорость и гибкость, необходимые на современных рынках. Клиенты могут переводить средства и начинать торговлю в считанные минуты, одновременно снижая транзакционные издержки», — отметил Галик.

Стоимость услуги и комиссии

Сам брокер не взимает плату за депозиты в стейблкоинах. Однако клиенты несут определенные расходы:

Партнер ZeroHash берет 0,30% за конвертацию криптовалюты в доллары США (минимальная сумма — $1)

Пользователи самостоятельно оплачивают сетевые сборы блокчейна (gas fee) за транзакцию.

Анонс положительно повлиял на котировки: в четверг акции Interactive Brokers выросли более чем на 3%, установив исторический рекорд на уровне 75 долларов за акцию.