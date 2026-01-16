Interactive Brokers разрешил пополнять счета стейблкоинами USDC, RLUSD и PYUSD

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2026, 12:51 Читати українською

Interactive Brokers разрешил пополнять счета стейблкоинами USDC, RLUSD и PYUSD

Один из ведущих мировых брокеров Interactive Brokers ввел возможность пополнения торговых счетов через стейблкоины, что позволяет клиентам вносить средства круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. На старте доступна монета USDC, а в скором времени планируется добавить RLUSD от Ripple и PYUSD от PayPal. Об этом сообщает CoinDesk, 16 января.

Один из ведущих мировых брокеров Interactive Brokers ввел возможность пополнения торговых счетов через стейблкоины, что позволяет клиентам вносить средства круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Механизм работы новой функции

Брокерская компания реализовала инновацию в сотрудничестве с инфраструктурным поставщиком ZeroHash. Клиенты могут перечислять USDC со своего криптокошелька на защищенный адрес, где монеты автоматически конвертируются в американские доллары и поступают на брокерский счет. Вся операция занимает несколько минут, что обеспечивает практически мгновенный доступ к торговле акциями и другими финансовыми инструментами.

Уже в течение следующей недели брокер расширит список поддерживаемых цифровых валют, добавив RLUSD от компании Ripple и PYUSD от платежного гиганта PayPal.

Преимущества для международных клиентов

Генеральный директор Interactive Brokers Милан Галик подчеркнул, что новый способ пополнения счетов особенно полезен для международных инвесторов, которые сталкиваются с длительными и дорогостоящими международными банковскими переводами.

«Финансирование стейблкоинами предоставляет международным инвесторам скорость и гибкость, необходимые на современных рынках. Клиенты могут переводить средства и начинать торговлю в считанные минуты, одновременно снижая транзакционные издержки», — отметил Галик.

Стоимость услуги и комиссии

Сам брокер не взимает плату за депозиты в стейблкоинах. Однако клиенты несут определенные расходы:

  • Партнер ZeroHash берет 0,30% за конвертацию криптовалюты в доллары США (минимальная сумма — $1)
  • Пользователи самостоятельно оплачивают сетевые сборы блокчейна (gas fee) за транзакцию.

Анонс положительно повлиял на котировки: в четверг акции Interactive Brokers выросли более чем на 3%, установив исторический рекорд на уровне 75 долларов за акцию.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Kanarej
Kanarej
16 января 2026, 14:34
#
А вот это отлично. Работающий и довольно простой механизм для инвестирования за рубежом и обхода ограничений НБУ.
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
16 января 2026, 15:33
#
О, норм, валютні обмеження і відстежування НБУ трішки посмокчуть
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами