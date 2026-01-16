Lufthansa запретила использование павербанков на борту

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2026, 12:26 Читати українською

Lufthansa запретила использование павербанков на борту

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa Group вводит строгие ограничения на эксплуатацию портативных зарядных устройств и электронных сигарет во время полетов. Новые меры безопасности вступили в силу в четверг, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lufthansa запретила использование павербанков на борту
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Павербанки только для перевозки

Теперь пассажирам категорически запрещено использовать или заряжать павербанки на борту самолета. Если раньше путешественники привыкли подкармливать смартфоны во время перелета, то сейчас устройства должны быть выключены в течение всего рейса.

Решение принято из-за учащения случаев самовозгорания литиевых аккумуляторов в салонах самолетов. Ограничения соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций (EASA, FAA, IATA и ICAO) и уже начали внедряться другими авиакомпаниями с 2025 года.

Как правильно перевозить устройства

Авиакомпания установила четкий регламент относительно того, где должны находиться аккумуляторы во время полета:

  • Только ручная кладь: Перевозка павербанков в зарегистрированном багаже строго запрещена.
  • Где держать: Запрещается класть зарядные устройства на багажные полки над сиденьями. Они должны быть непосредственно у пассажира — например, в кармане кресла спереди или в собственном кармане.
  • Количество и емкость: Один человек может взять не более двух устройств емкостью до 100 Вт-ч каждый. Для устройств от 100 до 160 Вт-ч нужно получить специальное разрешение авиакомпании еще при бронировании билетов.

Электронные сигареты и исключения

Сходные правила действуют и для вейпов: их можно транспортировать только в ручной клади. Они должны быть полностью отключены и надежно скрыты, чтобы исключить возможность случайной активации.

Единственное исключение сделано для медицинского оборудования: павербанки разрешено использовать для поддержания работы жизненно важных приборов. Однако даже в этом случае заряжать сами накопители от бортовой сети самолета запрещено.

Совет пассажирам

Авиаперевозчик рекомендует полностью заряжать гаджеты в аэропортах перед вылетом, поскольку во время рейса можно рассчитывать только на разъемы в креслах самолета (если они предусмотрены конструкцией), но не на собственные внешние аккумуляторы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами