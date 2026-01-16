Lufthansa запретила использование павербанков на борту

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa Group вводит строгие ограничения на эксплуатацию портативных зарядных устройств и электронных сигарет во время полетов. Новые меры безопасности вступили в силу в четверг, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Павербанки только для перевозки

Теперь пассажирам категорически запрещено использовать или заряжать павербанки на борту самолета. Если раньше путешественники привыкли подкармливать смартфоны во время перелета, то сейчас устройства должны быть выключены в течение всего рейса.

Решение принято из-за учащения случаев самовозгорания литиевых аккумуляторов в салонах самолетов. Ограничения соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций (EASA, FAA, IATA и ICAO) и уже начали внедряться другими авиакомпаниями с 2025 года.

Как правильно перевозить устройства

Авиакомпания установила четкий регламент относительно того, где должны находиться аккумуляторы во время полета:

Только ручная кладь: Перевозка павербанков в зарегистрированном багаже строго запрещена.

Где держать: Запрещается класть зарядные устройства на багажные полки над сиденьями. Они должны быть непосредственно у пассажира — например, в кармане кресла спереди или в собственном кармане.

Количество и емкость: Один человек может взять не более двух устройств емкостью до 100 Вт-ч каждый. Для устройств от 100 до 160 Вт-ч нужно получить специальное разрешение авиакомпании еще при бронировании билетов.

Электронные сигареты и исключения

Сходные правила действуют и для вейпов: их можно транспортировать только в ручной клади. Они должны быть полностью отключены и надежно скрыты, чтобы исключить возможность случайной активации.

Единственное исключение сделано для медицинского оборудования: павербанки разрешено использовать для поддержания работы жизненно важных приборов. Однако даже в этом случае заряжать сами накопители от бортовой сети самолета запрещено.

Совет пассажирам

Авиаперевозчик рекомендует полностью заряжать гаджеты в аэропортах перед вылетом, поскольку во время рейса можно рассчитывать только на разъемы в креслах самолета (если они предусмотрены конструкцией), но не на собственные внешние аккумуляторы.