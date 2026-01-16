MetaMask интегрировал сеть TRON, Ripple инвестирует $150 млн в LMAX Group: что нового на крипторынке

MetaMask интегрировал сеть TRON: пользователям стали доступны стэйкинг TRX и операции с USDT

Криптокошелек MetaMask продолжает реализацию стратегии мультичейн-платформы. После успешного добавления поддержки биткоина, Solana и Base разработчики объявили о полной интеграции сети TRON.

Этот шаг позволит пользователям MetaMask работать с активами экосистемы Джастина Сана непосредственно в своем привычном кошельке.

Благодаря обновлению, у MetaMask появился такой функционал:

Работа с токенами TRC-20: Пользователи могут хранить, отправлять и получать активы стандарта TRC-20, в том числе самый популярный стейблкоин USDT.

Автоматический адрес: После обновления приложения TRON-адрес автоматически добавляется к существующему аккаунту пользователя.

Кросчейн-обмен: Из-за функции MetaMask Swaps теперь можно обменивать активы между сетями TRON, Ethereum, BNB Chain и другими.

Одной из главных новаций стал запуск стейкинга TRX. Пользователи, блокирующие свои токены, получают:

Вознаграждения в монетах TRX.

Технические ресурсы — Bandwidth (Пропускная способность) и Energy (Энергия).

Возможность использования этих ресурсов для проведения транзакций без уплаты комиссии.

Право голоса за суперпредставителей (валидаторов) сети.

На начальном этапе стейкинг доступна только в мобильном приложении MetaMask, однако полученные ресурсы можно использовать и в десктопной версии расширения.

Экспансия Ripple на рынке институционального капитала: Ripple инвестирует $150 млн в LMAX Group

Криптогигант Ripple Labs и финансовая группа LMAX Group объявили о масштабном сотрудничестве. Ripple выделяет $150 млн в поддержку стратегии роста LMAX, вместо этого получает глубокую интеграцию своего нового стейблкоина Ripple USD (RLUSD) в мировую торговую инфраструктуру.

Ключевым элементом сделки является то, что LMAX интегрирует RLUSD в качестве основного залогового актива. Это открывает новые возможности для банков, брокеров и крупных фондов:

Маржинальная торговля: Институциональные игроки смогут использовать RLUSD в качестве обеспечения для сделок.

Универсальность расчетов: Стейблкоин будут применяться для расчетов по спотовым криптоактивам, бессрочным фьючерсам, контрактам на разницу (CFD) и фиатным валютам.

Межрыночная мобильность: Через сервис LMAX Custody клиенты смогут мгновенно перемещать обеспечение между разными классами активов внутри экосистемы.

В Ripple отмечают, что эти инвестиции являются шагом к сближению классических рынков капитала с цифровыми. По замыслу сторон, RLUSD должно стать надежным связующим звеном, сочетающим скорость блокчейна с надежностью традиционной инфраструктуры.

Для Ripple это партнерство — прямой выход на огромный рынок. Годовой объем торгов LMAX превышает $8 трлн. Кроме того, соглашение предусматривает техническую синергию: брокерское подразделение Ripple Prime получит прямой доступ к институциональной ликвидности площадки LMAX Digital.

Bitdeer дышит в спину MARA: гонки крупнейших публичных майнеров биткоина вышли на новый уровень

Компания Bitdeer продемонстрировала стремительный рост в декабре 2025 года, вплотную приблизившись к многолетнему лидеру рынка — компании MARA (ранее Marathon Digital). Благодаря агрессивному расширению собственного парка оборудования Bitdeer удалось обойти большинство конкурентов и выйти на второе место в рейтинге публичных майнеров.

За последний месяц 2025 Bitdeer добыла 636 BTC, что на 20% превышает показатели ноября. Главные достижения компании:

Хешрейт: Реализованная мощность собственного оборудования составила 55,2 EH/s.

Общий хешрейт: С учетом управления посторонними мощностями показатель вырос до 71 EH/s (против 60,3 EH/s в ноябре).

Собственные технологии: Успех снабжен массовым развертыванием майнеров серии SEALMINER собственной разработки.

Хотя MARA официально перестала раскрывать совокупные данные добычи, результаты пула (MARA Pool) в декабре составили 675 BTC (приблизительно 52 EH/s). С учетом доли в совместных проектах на Ближнем Востоке, MARA все еще сохраняет первую позицию, однако разрыв с Bitdeer стал минимальным.

Благодаря декабрьскому рывку Bitdeer официально опередила других крупных игроков:

CleanSpark (622 BTC за декабрь, хешрейт 47,1 EH/s).

IREN (ранее Iris Energy) также оказалась позади в списке лидеров по объему добычи.

Рост Bitdeer происходит в сложных экономических условиях отрасли. Эксперты отмечают, что «экономика майнинга» остается нестабильной:

Сложность сети продолжает расти.

Цена хешрейта держится ниже отметки $40 за PH/s, что создает серьезное давление на прибыльность.

В таких условиях Bitdeer делает ставку на вертикальную интеграцию: компания постепенно отказывается от устаревших посторонних установок в пользу энергоэффективного оборудования собственного производства. Аналитики ожидают, что при стабильной поставке новых систем SEALMINER, Bitdeer имеет все шансы побороться за мировое лидерство уже в первом квартале 2026 года.

Биткоин вместо кредитной истории: Lemon и Visa запустили кредитную карту в Аргентине

Аргентинский криптогаманец Lemon представил новое финансовое решение — кредитную карту, позволяющую получать фиатные средства под залог биткоинов. Проект, реализуемый в партнерстве с Visa, направлен на расширение доступа к кредитованию без участия традиционных банков. Об этом сообщает La Nacion.

Главная особенность карты — отсутствие требований к кредитной истории пользователя. Вместо справок о доходах гарантией выплаты становится криптовалюта:

Залог: На старте пользователь вносит 0,01 BTC (примерно $969).

Кредитный лимит: Под этот залог предоставляется овердрафт в размере 1 млн аргентинских песо (около $680).

Безопасность: Lemon уверяет, что залог не конвертируется в другие активы и не перенаправляется третьим лицам, оставаясь только гарантией возврата средств.

В дальнейшем компания планирует разрешить клиентам самостоятельно выбирать сумму залога, автоматически регулирующую объем доступных кредитных средств.

Карта интегрирована в глобальную сеть Visa, позволяющую рассчитываться ею в любом терминале мира. Дополнительные возможности включают:

Кешбек: возврат до 2% от суммы покупок в биткоинах.

Мультивалютность: поддержка стейблкоинов (USDT, USDC, DAI) и Ethereum.

«Резервная» валюта: возможность выбрать альтернативный актив для оплаты, если на основном счете недостаточно средств.

В течение первых трех месяцев пользование картой бесплатное. Далее ежемесячная абонплата будет составлять 7500 песо ($5,20). Однако банковский сбор можно аннулировать, если ежемесячно покупать криптовалюту через приложение на сумму от $150.