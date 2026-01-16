Multi от Минфин
16 января 2026, 11:22 Читати українською

Для утверждения новой программы с МВФ требуется лишь внесение законопроекта о НДС для ФЛП, а не его принятие — Георгиева

Международный валютный фонд (МВФ) вышел на финишную прямую в подготовке новой масштабной программы финансирования для Украины. Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила, что ожидает утверждения Исполнительным советом кредитного пакета на сумму 8,1 миллиарда долларов уже в ближайшие недели. Это заявление прозвучало во время ее визита в Киев, где она провела переговоры с высшим руководством государства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Международный валютный фонд (МВФ) вышел на финишную прямую в подготовке новой масштабной программы финансирования для Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Визит в Киев

Георгиева прибыла в украинскую столицу, чтобы лично оценить ситуацию и прогресс в выполнении предварительных договоренностей, достигнутых еще в ноябре прошлого года. После встречи с Президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными должностными лицами она отметила, что хотя условия в стране остаются сложными, вектор сотрудничества неизменен.

«Я здесь, чтобы увидеть, как страна справляется в эти чрезвычайно суровые времена, потому что я хочу убедиться: то, что было согласовано в ноябре, может быть реализовано именно так, как договаривались», — подчеркнула глава МВФ.

Главное условие: возврат НДС

Ключевым камнем преткновения в переговорах стал вопрос налоговых льгот. МВФ настаивает на отмене освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для потребительских товаров. По словам Георгиевой, это требование является безальтернативным, поскольку экономика Украины не может зависнуть в неопределенном состоянии.

«Относительно освобождения от НДС мы очень четко дали понять: это должно произойти. Мы не можем позволить украинской экономике балансировать между рыночной и нерыночной моделью», — заявила она.

В то же время Фонд готов проявить гибкость в процедурных моментах. Для утверждения программы МВФ на этом этапе потребует только регистрации соответствующего законопроекта в Верховной Раде, а не его немедленного принятия. Георгиева отметила, что Фонд готов предоставить Украине около года для проведения разъяснительной работы и сбора необходимого количества голосов в парламенте, поскольку этот вопрос вызывает сопротивление внутри страны.

Георгиева объяснила украинским чиновникам, что возврат налогов необходим самой Украине для вступления в ЕС и создания понятных правил игры для частного бизнеса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
