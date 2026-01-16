В Украине меняют правила комендантского часа из-за энергетики: что разрешат

Из-за введения режима чрезвычайной ситуации в энергосистеме правительство приняло решение о смягчении правил передвижения в ночное время. Главная цель изменений — обеспечить гражданам доступ к теплу и свету во время сильных морозов. Об этом заявил Денис Шмыгаль, занимающий в настоящее время должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики.

Свободный путь к «Пунктам несокрушимости»

Согласно новому постановлению, во время действия комендантского часа украинцам разрешат находиться на улицах без специальных пропусков, если они направляются в «Пункты несокрушимости».

Что именно меняется:

Круглосуточный доступ: Граждане могут свободно передвигаться по ночам, чтобы добраться до пунктов обогрева, подзарядить гаджеты или получить доступ к связи.

Частный транспорт: В районах, где действует энергетическая ЧС, разрешается использование частных авто во время комендантского часа для поездок в пункты поддержки.

Локации: Доступ откроют не только в государственные пункты, но и в торговые центры и заведения бизнеса, которые официально выполняют функции «Пунктов несокрушимости» (имеют автономное питание и отопление). Важно: на развлекательные заведения эти послабления не распространяются.

Решение было принято на фоне критической ситуации в энергосистеме и сильных морозов. По словам Шмыгаля, такой шаг поможет людям обезопасить себя во время продолжительных аварийных отключений.

Другие меры режима ЧС

Кроме изменений в комендантском часе, режим чрезвычайной ситуации предусматривает:

Упрощение для бизнеса: правительство рекомендовало НКРЭКУ сократить сроки подключения резервного оборудования (генераторов, когенерационных установок и т. п. ) к сетям. Вместо недель ожидания предлагается ввести модель «2+2+2»:

2 дня — на рассмотрение и согласование проекта.

2 дня — на получение технических условий.

2 дня — на обследование и опломбирование узла учета.

Государственные компании, прежде всего «Укрзализныця» и НАК «Нафтогаз», должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение ОЗУ 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

Кроме того, перераспределят резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей объектов жизнеобеспечения.

Правительство также усиливает работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штабу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены.