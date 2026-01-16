Энергетический «Рамштайн» и ПВО: Украина мобилизует партнеров против зимнего террора рф

Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массовых обстрелов. Глава МИД Андрей Сыбига сообщил о ряде критически важных решений и анонсировал новые шаги партнеров.

Главные направления поддержки: газ, оборудование и ПВО

На этой неделе Украина уже получила значительное подкрепление и работа продолжается в формате 24/7:

Норвегия выделила пакет помощи на $200 млн, что пойдет на закупку газа и критического энергетического оборудования.

Италия начала поставки промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 кВт) на сумму 1,85 млн евро для наиболее пострадавших общин.

Сыбига также анонсировал новые объявления о поставках систем ПВО. Министр подчеркнул: «Лучшая помощь энергосистеме — это каждая не долетевшая до цели ракета».

Энергетический «Рамштайн»

Украина созывает энергетический «Рамштайн». Цель встречи — получить от союзников не только общие обещания, а конкретные обязательства по финансовым вкладам и передаче оборудования.

Также МИД активно работает через: