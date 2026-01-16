Multi от Минфин
українська
16 января 2026, 9:03

Энергетический «Рамштайн» и ПВО: Украина мобилизует партнеров против зимнего террора рф

Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массовых обстрелов. Глава МИД Андрей Сыбига сообщил о ряде критически важных решений и анонсировал новые шаги партнеров.

Энергетический «Рамштайн» и ПВО: Украина мобилизует партнеров против зимнего террора рф
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Главные направления поддержки: газ, оборудование и ПВО

На этой неделе Украина уже получила значительное подкрепление и работа продолжается в формате 24/7:

  • Норвегия выделила пакет помощи на $200 млн, что пойдет на закупку газа и критического энергетического оборудования.
  • Италия начала поставки промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 кВт) на сумму 1,85 млн евро для наиболее пострадавших общин.

Сыбига также анонсировал новые объявления о поставках систем ПВО. Министр подчеркнул: «Лучшая помощь энергосистеме — это каждая не долетевшая до цели ракета».

Энергетический «Рамштайн»

Украина созывает энергетический «Рамштайн». Цель встречи — получить от союзников не только общие обещания, а конкретные обязательства по финансовым вкладам и передаче оборудования.

Также МИД активно работает через:

  • Фонд поддержки энергетики Украины (совместно с Европейским энергетическим сообществом).
  • Механизм гражданской защиты и Энергетическую хартию.
  • Адресная помощь: все посольства получили задачу мобилизовать доноров для поддержки конкретных регионов, наиболее подверженных обстрелам.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
16 января 2026, 9:53
#
Через місяць буде «посівний рамштайн»!

європейчики, трясіть гаманці - міндічі і цукєрмани зголодніли!
+
+6
Я. ..
Я. ..
16 января 2026, 11:08
#
Заколібали вони вже, треба не могілізовувати всіх і вся (звісно окрім них самих і обраних), а закінчувати це, бо все одно доведеться всім домовлятися, а як не можуть домовитися, то сенс владі України чинити терор над власним народом? Ладно кацапи срані не приховують своєї ненависті, а влада України виходить не випускає людей (а жінка з дітьми без чоловіка ну не буде їхати невідомо куди за кордон, це одиничні випадки), і типу сидіть мерзніть, без світла, тепла, без інету, але платити будете як завжди за все, а потім ми вам ще тарифи піднімемо, самі цей концтабір не можуть захистити, оно в столиці крупні мережі магазинів зачинили на невизначений час, але ви сидіть поки пан красти буде, реально як концтабір, вже буквально Північна Корея, тьфу
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Папа Римський Цукєрман.
