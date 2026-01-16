Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массовых обстрелов. Глава МИД Андрей Сыбига сообщил о ряде критически важных решений и анонсировал новые шаги партнеров.
Энергетический «Рамштайн» и ПВО: Украина мобилизует партнеров против зимнего террора рф
Главные направления поддержки: газ, оборудование и ПВО
На этой неделе Украина уже получила значительное подкрепление и работа продолжается в формате 24/7:
- Норвегия выделила пакет помощи на $200 млн, что пойдет на закупку газа и критического энергетического оборудования.
- Италия начала поставки промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 кВт) на сумму 1,85 млн евро для наиболее пострадавших общин.
Сыбига также анонсировал новые объявления о поставках систем ПВО. Министр подчеркнул: «Лучшая помощь энергосистеме — это каждая не долетевшая до цели ракета».
Энергетический «Рамштайн»
Украина созывает энергетический «Рамштайн». Цель встречи — получить от союзников не только общие обещания, а конкретные обязательства по финансовым вкладам и передаче оборудования.
Также МИД активно работает через:
- Фонд поддержки энергетики Украины (совместно с Европейским энергетическим сообществом).
- Механизм гражданской защиты и Энергетическую хартию.
- Адресная помощь: все посольства получили задачу мобилизовать доноров для поддержки конкретных регионов, наиболее подверженных обстрелам.
Источник: Минфин
