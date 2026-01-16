Multi от Минфин
українська
16 января 2026, 8:34

НБУ обновил список «резервных» гособлигаций: в перечень добавлен новый выпуск ОВГЗ

Национальный банк актуализировал перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, которыми банки вправе покрывать часть своих обязательных резервов. Обновленный список начал действовать с 14 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ обновил список «резервных» гособлигаций: в перечень добавлен новый выпуск ОВГЗ
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменилось в перечне

Согласно решению правления НБУ, в списке произошла ротация бумаг:

  • Добавлено: ОВГЗ с номером UA4000238844. Это новый выпуск, который Министерство финансов впервые разместило на аукционе 6 января 2026 года.
  • Исключено: ОВГЗ с номером UA4000227201. Причина — плановое погашение этого выпуска, которое произошло в полном объеме в ноябре 2025 года.

В целом по состоянию на середину января перечень бенчмарк-ОВГЗ насчитывает 19 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000232617, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4040 UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564 и новый UA4000238844.

Читайте также: Валюта или гривневые ОВГЗ: что принесет более высокую доходность в этом году

Почему это важно

Этот механизм является частью стратегии НБУ по обеспечению финансирования государственного бюджета на безэмиссионной основе (то есть без печати денег).

Стимул для банков — банки получают дополнительную мотивацию покупать государственные облигации, поскольку ими можно закрыть до 60% объема обязательных резервов.

Поддержка бюджета — это обеспечивает постоянный спрос на аукционах Министерства финансов, позволяя государству привлекать средства на внутреннем рынке.

Обязательные резервы

Это денежные средства, которые коммерческие банки обязаны хранить на своем счету в НБУ. Сумма резервов зависит от размера депозитов и остальных обязательств банка. Этот инструмент помогает центробанку контролировать уровень ликвидности в банковской системе и сглаживать непредсказуемые колебания рынка.

Возможность использования бенчмарк-ОВГЗ вместо «живых» денег для формирования резервов позволяет банкам более эффективно управлять своими ресурсами, одновременно поддерживая финансовую устойчивость государства.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
