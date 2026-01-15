МХП готовит первый после 2022 года выпуск евробондов на $550 миллионов

Международная агротехнологическая компания МХП официально объявила о масштабной финансовой операции: выкупе действующих еврооблигаций со сроком погашения в 2026 году и запуске нового выпуска ценных бумаг с расчетом до 2029 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это решение может стать историческим, ведь в случае успеха МХП станет первым украинским эмитентом, который выйдет на международный рынок евробондов после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Подробности

Компания предлагает обладателям облигаций на сумму $550 млн (ставка 6,95% годовых) досрочный выкуп по цене номинала вместе с начисленными процентами. Для реализации этого плана МХП планирует привлечь комбинированное финансирование:

Новый выпуск: Компания рассчитывает получить от размещения евробондов-2029 минимум $450 млн.

Собственные средства: Остальные суммы в размере $100 млн агрохолдинг покроет за счет наличных денежных резервов.

График подачи заявок

Инвесторы могут подать предложения о продаже своих облигаций в два этапа:

Ранний срок: до 17:00 (за Нью-Йорком) 29 января 2026 года.

Окончательный срок: до 23:59 (за Нью-Йорком) 12 февраля 2026 года.

Цена выкупа остается неизменной для обоих сроков, однако, этапы отличаются датами проведения финансовых расчетов.

Значение для рынка

Выход МХП на Лондонскую фондовую биржу с новым предложением — мощный сигнал для иностранных инвесторов. Успешное размещение бумаг до 2029 г. подтвердит способность крупного украинского бизнеса привлекать долгосрочный капитал даже в условиях войны, что может открыть путь для других отечественных компаний.