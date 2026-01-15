Multi от Минфин
15 января 2026, 18:34 Читати українською

МХП готовит первый после 2022 года выпуск евробондов на $550 миллионов

Международная агротехнологическая компания МХП официально объявила о масштабной финансовой операции: выкупе действующих еврооблигаций со сроком погашения в 2026 году и запуске нового выпуска ценных бумаг с расчетом до 2029 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

МХП готовит первый после 2022 года выпуск евробондов на $550 миллионов
Фото: МХП

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это решение может стать историческим, ведь в случае успеха МХП станет первым украинским эмитентом, который выйдет на международный рынок евробондов после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Подробности

Компания предлагает обладателям облигаций на сумму $550 млн (ставка 6,95% годовых) досрочный выкуп по цене номинала вместе с начисленными процентами. Для реализации этого плана МХП планирует привлечь комбинированное финансирование:

  • Новый выпуск: Компания рассчитывает получить от размещения евробондов-2029 минимум $450 млн.
  • Собственные средства: Остальные суммы в размере $100 млн агрохолдинг покроет за счет наличных денежных резервов.

График подачи заявок

Инвесторы могут подать предложения о продаже своих облигаций в два этапа:

  • Ранний срок: до 17:00 (за Нью-Йорком) 29 января 2026 года.
  • Окончательный срок: до 23:59 (за Нью-Йорком) 12 февраля 2026 года.

Цена выкупа остается неизменной для обоих сроков, однако, этапы отличаются датами проведения финансовых расчетов.

Значение для рынка

Выход МХП на Лондонскую фондовую биржу с новым предложением — мощный сигнал для иностранных инвесторов. Успешное размещение бумаг до 2029 г. подтвердит способность крупного украинского бизнеса привлекать долгосрочный капитал даже в условиях войны, что может открыть путь для других отечественных компаний.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
BatonUA
BatonUA
15 января 2026, 19:39
#
Будуть землю викупати?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
