Экономический фронт 2025: перерабатывающая промышленность и торговля стали главными донорами бюджета

По итогам 2025 года две ключевые отрасли — перерабатывающая промышленность и торговля — обеспечили более трети всех поступлений в сводный бюджет Украины. Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Кто наполнял бюджет: лидеры отраслей

Совокупная доля двух ведущих секторов экономики в налоговых поступлениях составила более 34%. Рейтинг отраслей по их вкладу выглядит так:

Перерабатывающая промышленность — 17,9% от общего объема.

Оптовая и розничная торговля (включая ремонт автотранспорта) — 16,6%.

Госуправление, оборона и соцстрахование — 12,4%.

Финансовая и страховая деятельность — 8,4%.

Кто рос самым быстрее

В 2025 году по сравнению с 2024 годом наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность — +23,6%, или +70,2 млрд грн,

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +24,8%, или +67,6 млрд грн,

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +25,9%, или +52,4 млрд грн,

сельское, лесное и рыбное хозяйство — +35,8% или +27,9 млрд грн.

«Мы благодарны каждому, кто, несмотря на сверхсложные условия, продолжает работать, обеспечивает людей работой и ответственно уплачивает налоги. Это средства на зарплаты военным, энергетикам, закупку техники, медицину, образование и реализацию социальных программ», — заявила Карнаух.