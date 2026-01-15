OpenAI запустила ChatGPT Translate, бета-версия которого работает бесплатно на базе ИИ-моделей, пишет издание Android Authority, которое обратило внимание на запуск нового сервиса. Официального анонса от OpenAI пока не было, но ChatGPT Translate уже доступен пользователям на отдельном сайте.
OpenAI запустила переводчик на базе искусственного интеллекта ChatGPT
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как работает сервис
Сервис поддерживает более 50 языков, в том числе русский. Компания планирует добавить перевод изображений. Голосовой ввод доступен пока только через микрофон в мобильной версии сайта. Также нет возможности загружать документы, отсутствует функция рукописного ввода и разговоров в реальном времени, которые есть у Google Translate, пишет Android Authority.
Чем отличается от Google-переводчика
Основным отличием ChatGPT Translate от Google-переводчика является наличие опций по изменению стиля перевода. В ChatGPT Translate можно запросить перевод в деловом стиле, адаптировать для академической аудитории или упростить для ребенка, пишет Android Authority.
Напомним
В конце 2025 года OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5.2. В компании объяснили, что она лучше справляется с созданием электронных таблиц и презентаций, а также обработкой изображений и написанием кода.
Комментарии