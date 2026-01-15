OpenAI запустила переводчик на базе искусственного интеллекта ChatGPT

OpenAI запустила ChatGPT Translate, бета-версия которого работает бесплатно на базе ИИ-моделей, пишет издание Android Authority, которое обратило внимание на запуск нового сервиса. Официального анонса от OpenAI пока не было, но ChatGPT Translate уже доступен пользователям на отдельном сайте .

Как работает сервис

Сервис поддерживает более 50 языков, в том числе русский. Компания планирует добавить перевод изображений. Голосовой ввод доступен пока только через микрофон в мобильной версии сайта. Также нет возможности загружать документы, отсутствует функция рукописного ввода и разговоров в реальном времени, которые есть у Google Translate, пишет Android Authority.

Чем отличается от Google-переводчика

Основным отличием ChatGPT Translate от Google-переводчика является наличие опций по изменению стиля перевода. В ChatGPT Translate можно запросить перевод в деловом стиле, адаптировать для академической аудитории или упростить для ребенка, пишет Android Authority.

Напомним

В конце 2025 года OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5.2. В компании объяснили, что она лучше справляется с созданием электронных таблиц и презентаций, а также обработкой изображений и написанием кода.