НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 16 января. Курсы доллара и евро выросли, при этом американская валюта достигла новых рекордных значений.

На завтра НБУ установил курс доллара на уровне 43,39 грн. Это на 27 копеек больше, чем в четверг (43,12 грн). Кроме того, это новый исторический рекорд, предыдущий был установлен 13 января, когда доллар достиг 43,25 грн.

Регулятор установил курс евро на пятницу на отметке 50,43 грн, что на 17 копеек больше, чем в среду (50,26 грн). Исторический максимум европейской валюты был установлен 13 января (50,52 грн).

