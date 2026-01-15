Госисполнители в 2025 году взыскали на 50% больше долгов по зарплатам

Органы государственной исполнительной службы (ГИС) Министерства юстиции отчитываются о значительном повышении эффективности работы в сфере трудовых споров. По итогам 2025 года работникам было возвращено 440,5 млн грн задолженности по заработной плате, что на 50,1% больше, чем за предыдущий год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые показатели 2025 года

Общая сумма долгов на исполнение: подлежали взысканию средства за 43,4 тыс. документов на общую сумму 2,45 млрд грн (в 2024 году — 2,03 млрд грн).

Фактическое взыскание: полностью выполнено 8867 документов, что на 82,4% превышает показатель 2024 года.

Завершено производство: исполнители завершили более 10,3 тыс. дел на сумму 521,8 млн грн (рост на 58,3% по количеству и на 30,5% по сумме).

В Министерстве юстиции подчеркивают, что рост показателей свидетельствует о системном усилении работы ГИС. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, государственные исполнители более активно применяют меры принудительного исполнения решений судов для защиты конституционных прав граждан на своевременную оплату труда.

Для сравнения, в 2024 году сумма взысканных средств составляла всего 293,5 млн грн. Рост более чем на 140 миллионов гривен в год подтверждает эффективность избранной стратегии контроля за трудовыми выплатами.