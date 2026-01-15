Рада поддержала электронное трудоустройство. Что это значит

15 января Верховная Рада приняла за основу законопроект № 14141 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по электронному документообороту при трудоустройстве.

Что это значит

Целью законопроекта является создание правовых условий для заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи без необходимости физического представления документов, удостоверяющих личность.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции часть четвертую статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, согласно которой предлагается предусмотреть, что при заключении трудового договора в виде электронного документа, идентификация (удостоверение) лица работника осуществляется путем подписания трудового договора квалифицированным или усовершенствованным электронной подписью, документов по трудовых отношений между работодателем и работником с их согласием с соблюдением требований Законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

В пояснительных материалах отмечается, что внедрение электронного трудоустройства будет иметь особенно положительный эффект в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится вне постоянного места жительства.

Устранение требования физического присутствия для представления документов призвано обеспечить реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан.