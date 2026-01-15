Украинцев предупредили о подорожании горючего на АЗС

Повышение мировых цен на нефть вместе с понижением курса гривны к евро и доллару может привести к подорожанию цены горючего на розничном рынке уже начиная с января, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, пишет «Интерфакс-Украина».

Когда ждать подорожания

«Валютный курс нам добавил гривну, мировые цены полторы. Пока рынок держится, но я думаю, что если ничего не изменится, то будем иметь некоторую коррекцию, а точнее повышение цен еще в январе», — сказал он.

По словам эксперта, цена бензина на оптовом рынке уже выросла на 2 грн/литр, подобную динамику роста демонстрирует цена дизтоплива, в частности его арктическая марка, на которую резко вырос спрос с наступлением морозов.

Повышение акциза

Как сообщалось, повышение акцизов на горючее с 1 января 2026 года не привело к увеличению цен на автозаправках по состоянию на начало года, поскольку уменьшение закупочной стоимости горючего в декабре из-за снижения мировых цен на нефть компенсировало рост налогов.

В Украине с 1 января 2026 г. состоялся третий этап планового повышения акцизов на моторное топливо, в частности, на бензин — на 1,75 грн/литр, на дизтопливо — на 2,25 грн/литр и автогаз — на 1,5 грн/литр.

К тому же с 1 сентября 2024 года и 1 января 2025-го произошло двухэтапное повышение акцизов на горючее, в результате чего налог на автогаз суммарно повысился на 6,4 грн/литр, на бензин — на 3 грн/литр, а на дизтопливо — на 4 грн/литр.

Закон о поэтапном повышении акцизного налога на моторное топливо Верховная Рада приняла 18 июля 2024 года.

Документ предусматривает график ежегодного увеличения акцизных ставок с 1 июля 2024 года по 1 января 2028 года. В частности, акциз на бензин должен увеличиться до EUR359, на дизельное топливо — до EUR330, на LPG — до EUR70.

По данным «А-95», на 14 января средняя розничная цена бензина А-95 в Украине составляла 58,44 грн/л, дизеля — 58,29 грн/л и автогаза — 38,08 грн/л.