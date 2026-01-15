Повышение мировых цен на нефть вместе с понижением курса гривны к евро и доллару может привести к подорожанию цены горючего на розничном рынке уже начиная с января, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, пишет «Интерфакс-Украина».
Украинцев предупредили о подорожании горючего на АЗС
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Когда ждать подорожания
«Валютный курс нам добавил гривну, мировые цены полторы. Пока рынок держится, но я думаю, что если ничего не изменится, то будем иметь некоторую коррекцию, а точнее повышение цен еще в январе», — сказал он.
По словам эксперта, цена бензина на оптовом рынке уже выросла на 2 грн/литр, подобную динамику роста демонстрирует цена дизтоплива, в частности его арктическая марка, на которую резко вырос спрос с наступлением морозов.
Повышение акциза
Как сообщалось, повышение акцизов на горючее с 1 января 2026 года не привело к увеличению цен на автозаправках по состоянию на начало года, поскольку уменьшение закупочной стоимости горючего в декабре из-за снижения мировых цен на нефть компенсировало рост налогов.
В Украине с 1 января 2026 г. состоялся третий этап планового повышения акцизов на моторное топливо, в частности, на бензин — на 1,75 грн/литр, на дизтопливо — на 2,25 грн/литр и автогаз — на 1,5 грн/литр.
К тому же с 1 сентября 2024 года и 1 января 2025-го произошло двухэтапное повышение акцизов на горючее, в результате чего налог на автогаз суммарно повысился на 6,4 грн/литр, на бензин — на 3 грн/литр, а на дизтопливо — на 4 грн/литр.
Закон о поэтапном повышении акцизного налога на моторное топливо Верховная Рада приняла 18 июля 2024 года.
Документ предусматривает график ежегодного увеличения акцизных ставок с 1 июля 2024 года по 1 января 2028 года. В частности, акциз на бензин должен увеличиться до EUR359, на дизельное топливо — до EUR330, на LPG — до EUR70.
По данным «А-95», на 14 января средняя розничная цена бензина А-95 в Украине составляла 58,44 грн/л, дизеля — 58,29 грн/л и автогаза — 38,08 грн/л.
Комментарии - 1
це звідки така видумана інформація?
В усьому світі ціна на нафту падає і вже не перший місяць.
Ціна пального в Польщі теж знижується (про інші країни не знаю).
А в Україні знову подорожчання? Геніальна влада!
Супер стабільна і потужна! І завжди виконує свої обіцянки!