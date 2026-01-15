Украинцев предупредили о подорожании горючего на АЗС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 января 2026, 16:12 Читати українською

Украинцев предупредили о подорожании горючего на АЗС

Повышение мировых цен на нефть вместе с понижением курса гривны к евро и доллару может привести к подорожанию цены горючего на розничном рынке уже начиная с января, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, пишет «Интерфакс-Украина».

Повышение мировых цен на нефть вместе с понижением курса гривны к евро и доллару может привести к подорожанию цены горючего на розничном рынке уже начиная с января, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, пишет «Интерфакс-Украина».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКогда ждать подорожания«Валютный курс нам добавил гривну, мировые цены полторы.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Когда ждать подорожания

«Валютный курс нам добавил гривну, мировые цены полторы. Пока рынок держится, но я думаю, что если ничего не изменится, то будем иметь некоторую коррекцию, а точнее повышение цен еще в январе», — сказал он.

По словам эксперта, цена бензина на оптовом рынке уже выросла на 2 грн/литр, подобную динамику роста демонстрирует цена дизтоплива, в частности его арктическая марка, на которую резко вырос спрос с наступлением морозов.

Повышение акциза

Как сообщалось, повышение акцизов на горючее с 1 января 2026 года не привело к увеличению цен на автозаправках по состоянию на начало года, поскольку уменьшение закупочной стоимости горючего в декабре из-за снижения мировых цен на нефть компенсировало рост налогов.

В Украине с 1 января 2026 г. состоялся третий этап планового повышения акцизов на моторное топливо, в частности, на бензин — на 1,75 грн/литр, на дизтопливо — на 2,25 грн/литр и автогаз — на 1,5 грн/литр.

К тому же с 1 сентября 2024 года и 1 января 2025-го произошло двухэтапное повышение акцизов на горючее, в результате чего налог на автогаз суммарно повысился на 6,4 грн/литр, на бензин — на 3 грн/литр, а на дизтопливо — на 4 грн/литр.

Закон о поэтапном повышении акцизного налога на моторное топливо Верховная Рада приняла 18 июля 2024 года.

Документ предусматривает график ежегодного увеличения акцизных ставок с 1 июля 2024 года по 1 января 2028 года. В частности, акциз на бензин должен увеличиться до EUR359, на дизельное топливо — до EUR330, на LPG — до EUR70.

По данным «А-95», на 14 января средняя розничная цена бензина А-95 в Украине составляла 58,44 грн/л, дизеля — 58,29 грн/л и автогаза — 38,08 грн/л.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Alek Cristo
Alek Cristo
15 января 2026, 17:25
#
`Підвищення світових цін на нафту` ?
це звідки така видумана інформація?
В усьому світі ціна на нафту падає і вже не перший місяць.
Ціна пального в Польщі теж знижується (про інші країни не знаю).
А в Україні знову подорожчання? Геніальна влада!
Супер стабільна і потужна! І завжди виконує свої обіцянки!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает vzaika и 95 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами