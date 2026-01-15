Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра цифровой трансформации

Правительство официально назначило Александра Борнякова исполняющим обязанности министра цифровой трансформации. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.

Кто возглавит министерство

«Возложить временно исполнение обязанностей Министра цифровой трансформации Украины на заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича», — говорится в распоряжении.

Назначение Борнякова исполняющим обязанности министра связано с тем, что 13 января министра цифровой трансформации Михаила Федорова уволили с должности, а на следующий день он возглавил Министерство обороны.

Борняков работает в Минцифры от создания ведомства. В должности заместителя министра цифровой трансформации по европейской интеграции отвечал за разработку и запуск специального правового режима для технологического бизнеса «Дія.City» и внедрение программы «еРезидентство».