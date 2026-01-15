Multi от Минфин
15 января 2026, 13:38

В JPMorgan прогнозируют рекордный приток капитала в криптоиндустрию

В 2026 году ожидается еще больший по сравнению с 2025-м рост притока капитала на крипторынки, причем его основу составят не розничные инвесторы, а крупные корпоративные игроки. Такой прогноз озвучили аналитики JPMorgan, пишет The block.

В 2026 году ожидается еще больший по сравнению с 2025-м рост притока капитала на крипторынки, причем его основу составят не розничные инвесторы, а крупные корпоративные игроки.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят аналитики

Рост корпоративных вложений в 2026 году может быть поддержан, в первую очередь, принятием закона Clarity Act в США, указывается в отчете группы аналитиков под руководством Николаоса Панигирцоглу. Это приведет к увеличению числа инвесторов и активизации корпоративных инвестиций в венчурное финансирование криптопроектов, сделки по слияниям и поглощениям и первичные размещения акций (IPO).

Чаще всего деньги будут вкладываться в эмитентов стейблкоинов, криптобиржи, провайдеров кошельков, блокчейн‑инфраструктуру и решения по хранению активов, прогнозируют эксперты.

В 2025 году объем вложений достиг рекордных $130 млрд, что примерно на треть превышает показатель 2024-го. Основным драйвером роста в 2025-м в JPMorgan назвали приток средств в ETF на биткоин и эфир.

По оценке аналитиков, деньги поступали в основном от розничных инвесторов. Существенный вклад также внесли покупки биткоина компаниями из категории DAT (Digital Asset Treasury — «казначейства цифровых активов», то есть те компании, которые формируют резерв из криптовалют), помимо Strategy. А вот активность корпоративных инвесторов и хедж‑фондов через фьючерсы CME на биткоин и эфир заметно снизилась по сравнению с 2024 годом.

Аналитики приводят ключевые цифры: более половины общего притока цифровых активов в 2025 году (около $68 млрд) пришлось на DAT. Из этой суммы $23 млрд составили покупки Strategy, что сопоставимо с $22 млрд в 2024-м. Остальные DAT приобрели цифровых активов на $45 млрд — это резкий рост по сравнению с $8 млрд годом ранее. При этом большая часть покупок была совершена в первой половине года.

С октября 2025 года активность компаний, включая крупных держателей вроде Strategy и BitMine, существенно снизилась. Венчурные инвестиции в криптосектор тоже внесли вклад в общий приток капитала, хотя их объем остается значительно ниже пиковых значений 2021−2022 годов.

В 2025 году общий объем венчурного финансирования вырос умеренно по сравнению с 2024 годом, однако число сделок резко сократилось. Наблюдалось смещение активности в сторону поздних раундов финансирования, а инвестиции в ранние стадии проектов заметно замедлились.

Эксперты отмечают, что сдержанный рост венчурных вложений происходит на фоне улучшения регуляторной среды в США. Частично это объясняется ростом популярности DAT: капитал, который компании ранее направляли на поддержку стартапов, теперь переориентируется на казначейские стратегии, которые предлагают мгновенную ликвидность вместо долгосрочных венчурных инвестиций. Некоторые крупные крипто‑венчурные компании даже участвовали в раундах финансирования DAT, используя ликвидные средства, напоминают эксперты JPMorgan.

Ранее в банке заявили, что JPMorgan станет ограничивать доходность стейблкоинов, чтобы не создать теневую банковскую систему.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
