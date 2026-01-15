Серебро обвалилось на 7% после рекорда

Стоимость серебра обвалилась в моменте на 7,3% после того, как президент США Дональд Трамп решил воздержаться от введения новых пошлин на ввоз критически важных полезных ископаемых, пишет Bloomberg.

Причина падения серебра

В заявлении по итогам многомесячной проверки, призванной определить, представляют ли зарубежные поставки угрозу национальной безопасности, Трамп сообщил, что может установить минимальные ценовые пороги на импорт — вместо введения прямых процентных тарифов — для развития цепочек поставок через лояльные страны.

По данным Bloomberg, опасения по поводу введения пошлин удерживали на американских складах часть запасов, включая серебро, что способствовало глобальному шорт-сквизу в прошлом году и продолжало поддерживать цены в начале 2026 года.

Что с золотом

Золото подешевело на 0,9% — инвесторы фиксируют прибыль после очередного рекорда, кроме того, смягчение риторики Трампа в отношении ФРС и Ирана ослабило спрос на защитные активы, передает Reuters. Трамп дал понять, что занимает выжидательную позицию по иранскому кризису и заявил, что не планирует увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла.

Что говорят аналитики

Опубликованный в ночь на 15 января документ предполагает, что администрация Трампа будет применять «более точечный подход при принятии будущих решений», цитирует Bloomberg инвестиционного стратега по биржевым товарам TD Securities Дэниела Гали. По его словам, непродуманные сплошные пошлины Вашингтона могли случайно затронуть торговлю драгметаллами, и заявление Трампа существенно снизило этот риск.

Среднесрочный сценарий для серебра остается «устойчиво конструктивным, поддерживаемым дефицитом предложения, промышленным потреблением и перетоком спроса из золота», считает стратег Oversea-Chinese Banking Group Кристофер Вонг. Однако «скорость недавних движений требует определенной осторожности в краткосрочной перспективе», добавил он.

Напомним

В 2025 году серебро обогнало золото, подорожав почти на 150%, поскольку часть инвесторов перекладывала капитал в этот актив после того, как желтый металл стал слишком дорогим.

Серебро также получает поддержку со стороны промышленного спроса, особенно в секторе солнечной энергетики, где оно используется в панелях, а спекулятивный ажиотаж в Китае в последние недели усилил восходящий тренд, констатирует Bloomberg.

