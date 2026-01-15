В ГНС напомнили об изменении правил налогообложения НДС

С начала 2026 г. в Украине вступили в силу новации по налогообложению НДС для ряда операций, касающихся транспорта, оборонной сферы и восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Электрический транспорт — по НДС в общем порядке

С 1 января 2026 года в общем порядке будут облагаться НДС операции по ввозу и поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Речь идет, в частности, о седельных тягачах, легковых и грузовых электромобилях соответствующих кодов УКТ ВЭД, в том числе, произведенных в Украине.

Газомоторный транспорт — также без льгот по НДС

В общем порядке НДС с 2026 года будут облагаться налогом и операции с новыми транспортными средствами, работающими на сжатом или сжиженном природном газе (метане) или биогазе.

Льгота для оборонной сферы: «симуляторы боевых действий»

В то же время, с 1 января 2026 года освобождаются от налогообложения НДС операции по ввозу и поставке на таможенной территории Украины симуляторов боевых действий, используемых для обучения и подготовки.

Без начисления налоговых обязательств при льготных операциях

Также с 1 января не начисляются «компенсационные» обязательства по НДС (не применяется пункт 198.5 статьи 198 и статья 199 НКУ) при продаже освобожденных от обложения НДС товаров военного назначения не только в рамках государственных контрактов, но и в рамках любых других договоров (подпункт 5 п. 2 пункта 3).

Продлены льготы по НДС для восстановления энергетики

До 1 января 2029 года продолжается льготный режим — освобождение от НДС сделок по ввозу оборудования, необходимого для восстановления украинской энергетики.