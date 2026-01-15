Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
Валюта
15 января 2026, 12:23

В ГНС напомнили об изменении правил налогообложения НДС

С начала 2026 г. в Украине вступили в силу новации по налогообложению НДС для ряда операций, касающихся транспорта, оборонной сферы и восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

С начала 2026 г.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Электрический транспорт — по НДС в общем порядке

С 1 января 2026 года в общем порядке будут облагаться НДС операции по ввозу и поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Речь идет, в частности, о седельных тягачах, легковых и грузовых электромобилях соответствующих кодов УКТ ВЭД, в том числе, произведенных в Украине.

Газомоторный транспорт — также без льгот по НДС

В общем порядке НДС с 2026 года будут облагаться налогом и операции с новыми транспортными средствами, работающими на сжатом или сжиженном природном газе (метане) или биогазе.

Льгота для оборонной сферы: «симуляторы боевых действий»

В то же время, с 1 января 2026 года освобождаются от налогообложения НДС операции по ввозу и поставке на таможенной территории Украины симуляторов боевых действий, используемых для обучения и подготовки.

Без начисления налоговых обязательств при льготных операциях

Также с 1 января не начисляются «компенсационные» обязательства по НДС (не применяется пункт 198.5 статьи 198 и статья 199 НКУ) при продаже освобожденных от обложения НДС товаров военного назначения не только в рамках государственных контрактов, но и в рамках любых других договоров (подпункт 5 п. 2 пункта 3).

Продлены льготы по НДС для восстановления энергетики

До 1 января 2029 года продолжается льготный режим — освобождение от НДС сделок по ввозу оборудования, необходимого для восстановления украинской энергетики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
