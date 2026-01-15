Курс валют в четверг: доллар в банках подскочил на 16 копеек, евро — на 17 копеек

В четверг, 15 января, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и 16 копеек в продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 17 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,55 грн. Евро покупают за 50,15 грн, а продают за 50,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,30−43,45, евро — 50,55−50,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,41−43,44 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,50−50,51 грн/евро.

