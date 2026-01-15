Правительство поддержало запуск пилотного проекта, который поможет рассчитать себестоимость предоставления публичных услуг и создать единую систему расчета. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Публичные услуги будут считать по-новому: Кабмин дал старт пилотному проекту
Как это будет работать?
- Для расчетов на портале Дия создадим специальный цифровой калькулятор.
- Работники ЦНАПов и госорганов будут вносить в систему данные о ресурсах, израсходованных на предоставление сервиса.
- Калькулятор будет автоматически рассчитывать себестоимость по обновленной формуле.
«Пилотный проект, который мы запускаем во исполнение Государственной антикоррупционной программы, охватит 18 популярных платных услуг. Среди них — регистрация брака, оформление паспортов, водительских прав, регистрация места жительства и другие.
Мы проанализируем собранные данные и подготовим отчет для правительства. Это позволит предложить изменения в законодательство для определения единой методики расчета админсбора, опираясь на реальные данные", — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
