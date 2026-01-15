Multi от Минфин
15 января 2026, 10:00 Читати українською

Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ: удовлетворены заявки на 17,36 млрд грн

Министерство финансов Украины 14 января 2026 года провело аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа. Спрос со стороны участников рынка составил 17,36 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Министерство финансов Украины 14 января 2026 года провело аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагали инвестору

Инвесторам было предложено обменять облигации внутреннего государственного займа одного выпуска со сроком погашения 18 февраля 2026 на облигации другого выпуска со сроком погашения 26 сентября 2029 (срок обращения составляет 3,7 года).

По итогам аукциона средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составляет — 14,96%, предельный уровень доходности составляет — 15%.

В рамках проведенного обмена в Министерство финансов Украины будет зачислено для погашения и аннулирования облигации со сроком погашения 18 февраля 2026 на общую сумму 17,84 млрд грн, что соответствует 16,43 млн облигаций.

Проведение switch-аукционов является важным инструментом эффективного управления государственным долгом.

Такие операции позволяют уменьшить долговую нагрузку на бюджет и позволяют повысить ликвидность рынка и качество управления ликвидностью.

Также они способствуют развитию внутреннего рынка государственных заимствований и укрепляют доверие инвесторов к государственным ценным бумагам Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
