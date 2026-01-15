Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
15 января 2026, 9:32 Читати українською

Поляки массово возвращаются в Польшу из Германии. В чем причина

Впервые за 25 лет больше поляков уехали из Германии в Польшу, чем прибыли из Польши в Германию. Об этом говорится в сообщении Inpoland.net.pl.

Впервые за 25 лет больше поляков уехали из Германии в Польшу, чем прибыли из Польши в Германию.

Сколько уехало поляков

В 2024 году из Германии в Польшу выехало 88 388 поляков, а из Польши в Германию — 76 320. Эксперты отмечают, что это поворотный момент в истории польской трудовой миграции.

В течение десятилетий Германия была символом процветания и стабильности и привлекала сотни тысяч поляков в поисках лучшей жизни. Именно немецкая экономика больше всего привлекала польских рабочих. В Германии проживает более 860 000 граждан Польши, что делает их пятой по величине группой иностранцев. Число людей с польскими корнями оценивается примерно в 2,2 миллиона человек.

Польские мигранты считаются интегрированными выше среднего уровня. Поляки в Германии работают в тех отраслях, где не хватает местных работников: уход за пожилыми людьми, уборка, инженерия и медицина (младший персонал).

Статистические данные показывают, что количество возвращений поляков в Польшу неуклонно растет с 2022 года. Опросы, проведенные Институтом исследований рынка труда и профессионального образования (IAB), показывают, что поляки чаще других национальностей рассматривают возможность выезда из Германии. Чаще всего причиной выезда называют ухудшение экономической ситуации в Германии.

Причина возврата

Однако решение вернуться в Польшу принимают не только из-за ухудшения финансового положения. Среди распространенных причин выезда из Польши называют излишнюю бюрократию (38%) и дискриминацию (17%). Многие поляки в Германии до сих пор испытывают трудности с признанием профессиональной квалификации. Часть польских рабочих указывают на то, что в соседней стране мизерные возможности для карьерного роста.

Эксперты отмечают, что экономический разрыв между Польшей и Германией значительно сократился. Польская экономика динамично развивается, а заработная плата и возможности обучения растут. Поэтому Германия уже не привлекательна для поляков, как была еще 10−15 лет назад. Польская экономика развивается очень динамично.

Тенденция к возвращению также связана с отсутствием культуры гостеприимства мигрантов в Германии. Многие годы рабочие из Восточной Европы работают преимущественно на низкооплачиваемых работах, иногда нелегально. Несмотря на действующую с 2011 года свободу передвижения работников, многие поляки до сих пор не чувствуют себя полноценной частью немецкого общества.

