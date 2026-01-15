Поляки массово возвращаются в Польшу из Германии. В чем причина

Впервые за 25 лет больше поляков уехали из Германии в Польшу, чем прибыли из Польши в Германию. Об этом говорится в сообщении Inpoland.net.pl.

Сколько уехало поляков

В 2024 году из Германии в Польшу выехало 88 388 поляков, а из Польши в Германию — 76 320. Эксперты отмечают, что это поворотный момент в истории польской трудовой миграции.

В течение десятилетий Германия была символом процветания и стабильности и привлекала сотни тысяч поляков в поисках лучшей жизни. Именно немецкая экономика больше всего привлекала польских рабочих. В Германии проживает более 860 000 граждан Польши, что делает их пятой по величине группой иностранцев. Число людей с польскими корнями оценивается примерно в 2,2 миллиона человек.

Польские мигранты считаются интегрированными выше среднего уровня. Поляки в Германии работают в тех отраслях, где не хватает местных работников: уход за пожилыми людьми, уборка, инженерия и медицина (младший персонал).

Статистические данные показывают, что количество возвращений поляков в Польшу неуклонно растет с 2022 года. Опросы, проведенные Институтом исследований рынка труда и профессионального образования (IAB), показывают, что поляки чаще других национальностей рассматривают возможность выезда из Германии. Чаще всего причиной выезда называют ухудшение экономической ситуации в Германии.

Причина возврата

Однако решение вернуться в Польшу принимают не только из-за ухудшения финансового положения. Среди распространенных причин выезда из Польши называют излишнюю бюрократию (38%) и дискриминацию (17%). Многие поляки в Германии до сих пор испытывают трудности с признанием профессиональной квалификации. Часть польских рабочих указывают на то, что в соседней стране мизерные возможности для карьерного роста.

Эксперты отмечают, что экономический разрыв между Польшей и Германией значительно сократился. Польская экономика динамично развивается, а заработная плата и возможности обучения растут. Поэтому Германия уже не привлекательна для поляков, как была еще 10−15 лет назад. Польская экономика развивается очень динамично.

Тенденция к возвращению также связана с отсутствием культуры гостеприимства мигрантов в Германии. Многие годы рабочие из Восточной Европы работают преимущественно на низкооплачиваемых работах, иногда нелегально. Несмотря на действующую с 2011 года свободу передвижения работников, многие поляки до сих пор не чувствуют себя полноценной частью немецкого общества.