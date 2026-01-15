В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 14 января, сообщил президент Владимир Зеленский после совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетической сфере.
В энергетике Украины вводят режим чрезвычайной ситуации
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Чрезвычайная ситуация
«В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он в социальных сетях. Впоследствии в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам президент объяснил, что юридическая фиксация состояния чрезвычайной ситуации в энергетике «даст больше возможностей» правительству.
По его словам, справиться с чрезвычайной ситуацией в энергетике, возникшей из-за российских ударов и жесткой зимней погоды, — ключевая задача Дениса Шмыгаля, назначенного первым вице-премьер-министром, министром энергетики.
Увеличение объема импорта электричества
«Кабинет Министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Ноль бюрократии», — заверил Зеленский.
Он также заверил, что члены правительства максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.
Кроме того, президент поручил ощутимо увеличить объем импорта электричества в Украину.
Критика властей Киева
На совещании по энергетике, по словам Зеленского, отдельно проанализировали ситуацию в городах: Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге Днепропетровской области и других.
Президент похвалил местные власти Харькова за «подготовку» и раскритиковал столичные. «Очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности — нужно сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения», — подчеркнул Зеленский.
По итогам совещания он сообщил, что в Киеве будет создан штаб по координации ситуации в городе, который будет действовать постоянно. Также президент настаивает, что в Киеве должно быть значительно увеличено количество «пунктов несокрушимости» и проведена проверка имеющихся.
В Украине пересмотрят правила комендантского часа
Кроме того, по итогам совещания Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время чрезвычайной ситуации.
По его словам, комендантский час можно «убрать» в ряде городов и общин, где ситуация безопасна это позволяет.
Комментарии - 6
От тоді і посміємось!