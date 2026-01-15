Multi от Минфин
українська
15 января 2026, 8:20 Читати українською

В энергетике Украины вводят режим чрезвычайной ситуации

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 14 января, сообщил президент Владимир Зеленский после совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетической сфере.

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Чрезвычайная ситуация

«В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он в социальных сетях. Впоследствии в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам президент объяснил, что юридическая фиксация состояния чрезвычайной ситуации в энергетике «даст больше возможностей» правительству.

По его словам, справиться с чрезвычайной ситуацией в энергетике, возникшей из-за российских ударов и жесткой зимней погоды, — ключевая задача Дениса Шмыгаля, назначенного первым вице-премьер-министром, министром энергетики.

Увеличение объема импорта электричества

«Кабинет Министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Ноль бюрократии», — заверил Зеленский.

Он также заверил, что члены правительства максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.

Кроме того, президент поручил ощутимо увеличить объем импорта электричества в Украину.

Критика властей Киева

На совещании по энергетике, по словам Зеленского, отдельно проанализировали ситуацию в городах: Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге Днепропетровской области и других.

Президент похвалил местные власти Харькова за «подготовку» и раскритиковал столичные. «Очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности — нужно сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения», — подчеркнул Зеленский.

По итогам совещания он сообщил, что в Киеве будет создан штаб по координации ситуации в городе, который будет действовать постоянно. Также президент настаивает, что в Киеве должно быть значительно увеличено количество «пунктов несокрушимости» и проведена проверка имеющихся.

В Украине пересмотрят правила комендантского часа

Кроме того, по итогам совещания Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время чрезвычайной ситуации.

По его словам, комендантский час можно «убрать» в ряде городов и общин, где ситуация безопасна это позволяет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+143
orient14
orient14
15 января 2026, 8:37
#
Причину, що гроші на захист енергетики влада тупо розікрала, чомусь делікатно замовчали. Дивно, що ухилянти виявилися зовсім невинними.
+
0
TAN72
TAN72
15 января 2026, 9:02
#
Что там наши АЕС уже не работают 😂
+
+15
Exba
Exba
15 января 2026, 9:32
#
В принципе тут можно согласиться с позицией об качестве подготовки Киева — на фоне Харькова столица явно хуже проделала работу. При том, что у Харькова меньше денег, нет такой системы ПВО, обстреливают постоянно из-за географического положения, климат холоднее, но порядка больше.
+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
15 января 2026, 11:25
#
Кличко як мер Києва — це неймовірна вдача для міста, яке подарувало світу тищенка і безуглу!
+
+14
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
15 января 2026, 11:27
#
Сюр в якому ми живемо - *** що готувався до шашликів тому про**ав війну звинувачує Кличка бо ніби-то погано готувався до того як Зе про**бе ППО та Київ втратить більшу частину електормереж та значну тепла але відносно швидко те відновить. Але пушають брехню Зе і міністри і нарід.
+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
15 января 2026, 10:53
#
Треба вдягнути «слуг народу» у вовняний одяг, а народу роздати ебонітові палички!
От тоді і посміємось!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Exba, NN NN и 21 незарегистрированный посетитель.
