НКЦБФР вызовет на собеседование руководителей подшефных компаний и руководителей их финмона

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам приняла решение о создании отдельной Комиссии по контролю профессиональной пригодности должностных лиц профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. Об этом говорится в сообщении Комиссии.

Что будет проверять комиссия

Комиссия будет проверять соответствие руководителей компаний, должностных лиц системы внутреннего контроля и лиц, ответственных за финансовый мониторинг. Такая проверка будет производиться путем собеседований.

Решение носит временный характер и будет действовать до внесения изменений в нормативно-правовые акты НКЦБФР. Его цель — обеспечить надлежащий контроль профессиональной пригодности в переходный период.

До обновления нормативной базы профессиональная пригодность лиц, ответственных за финансовый мониторинг, будет считаться подтвержденной при наличии документа об обязательной аттестации.

В дальнейшем НКЦБФР наработает отдельный документ, урегулирующий эту процедуру на постоянной основе.