Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам приняла решение о создании отдельной Комиссии по контролю профессиональной пригодности должностных лиц профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. Об этом говорится в сообщении Комиссии.
НКЦБФР вызовет на собеседование руководителей подшефных компаний и руководителей их финмона
Что будет проверять комиссия
Комиссия будет проверять соответствие руководителей компаний, должностных лиц системы внутреннего контроля и лиц, ответственных за финансовый мониторинг. Такая проверка будет производиться путем собеседований.
Решение носит временный характер и будет действовать до внесения изменений в нормативно-правовые акты НКЦБФР. Его цель — обеспечить надлежащий контроль профессиональной пригодности в переходный период.
До обновления нормативной базы профессиональная пригодность лиц, ответственных за финансовый мониторинг, будет считаться подтвержденной при наличии документа об обязательной аттестации.
В дальнейшем НКЦБФР наработает отдельный документ, урегулирующий эту процедуру на постоянной основе.
