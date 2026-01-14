Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
14 января 2026, 19:01

В 2025 году количество платежей через СЭП выросло почти на четверть

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка продемонстрировала стремительное развитие в 2025 году: количество сделок выросло почти на четверть, а рынок получил сервис для отслеживания платежей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В 2025 году количество платежей через СЭП выросло почти на четверть
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Структура платежей

В течение 2025 года через СЭП осуществлено 595,1 млн. платежей на общую сумму 273,6 трлн грн. Это больше на 23% по количеству и на 13,5% по объему по сравнению с 2024 годом.

Как свидетельствует структура платежей в СЭП, в 2025 году по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

  • до 1 тыс. грн — 42,21 %;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 53,26%;
  • от 100 тыс. грн и больше — 4,53%;
  • по сумме больше платежей приходилось на большие:
  • до 1 тыс. грн — 0,04%;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 1,48%;
  • от 100 тыс. грн и больше — 98,49%.
  • Кроме того, в прошлом году через СЭП осуществлено 35,9 млн мгновенных переводов на общую сумму 163,1 млрд грн.

Их структура в 2025 году распределилась так, по количеству:

  • до 1 тыс. грн — 47,72%;
  • от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн. — 52,28%;
  • по сумме больше платежей приходилось на большие:
  • до 1 тыс. грн — 4,60%;
  • от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн. — 95,40%.

Среднее время осуществления платежей через СЭП остается на уровне нескольких минут. Мгновенные переводы выполнялись в считанные секунды, в том числе более 90% мгновенных переводов осуществлено быстрее чем за три секунды.

ТрекСЕП

С 1 декабря 2025 года Национальный банк ввел в СЭП трекинг-сервис платежных операций (ТрекСЭП) — новый информационно-справочный сервис, позволяющий физическим и юридическим лицам в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей через СЭП — с момента инициирования до зачисления средств.

Пользователи могут видеть статус операции и время прохождения ее ключевых этапов (в частности, для переводов со счета на счет по реквизитам/IBAN, в том числе мгновенных переводов).

Начиная с 1 апреля 2026 года, все участники СЭП обязаны обеспечить возможность использования клиентами этого сервиса.

«Внедрение ТрекСЕП является последовательным шагом Национального банка в направлении развития современной, прозрачной и совместимой с европейскими стандартами платежной инфраструктуры, а также создает основу для дальнейших инноваций в СЭП», — говорится в сообщении.

Планы на 2026 год

В частности, среди следующих шагов развития системы:

  • мультивалютность,
  • оценка ее интеграции с инфраструктурой SEPA для трансграничных переводов со странами ЕС,
  • расширение использования стандарта ISO 20022,
  • внедрение сервисов оценки рисков платежных операций на основе современной аналитики и технологии искусственного интеллекта.

«Внедрение ТрекСЕП обеспечило для рынка понятную „end-to-end“ логику: уникальный идентификатор операции позволяет отслеживать платеж без раскрытия персональных данных и оперативно определять, на каком этапе он находится. Это практический сервис для граждан и бизнеса, который одновременно формирует фундамент для дальнейшего развития СЕП — от внедрения новых сервисов. инфраструктурой», — отметил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

СЕП

СЭП — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Национальном банке. Национальный банк является оператором и расчетным банком системы.

СЭП относится к системе валовых расчетов в режиме реального времени (по международной классификации — RTGS) и разработана специалистами НБУ. СЭП обеспечивает осуществление 99% межбанковских расчетов в национальной валюте внутри нашей страны.

Участники СЭП по состоянию на 1 января 2026 года — Национальный банк, Государственная казначейская служба Украины, 61 банк (а также три небанковских предоставлятеля платежных услуг — через банки, которые одновременно являются участниками СЭП и обслуживающими банками для этих компаний).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
