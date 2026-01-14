В 2025 году количество платежей через СЭП выросло почти на четверть

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка продемонстрировала стремительное развитие в 2025 году: количество сделок выросло почти на четверть, а рынок получил сервис для отслеживания платежей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Структура платежей

В течение 2025 года через СЭП осуществлено 595,1 млн. платежей на общую сумму 273,6 трлн грн. Это больше на 23% по количеству и на 13,5% по объему по сравнению с 2024 годом.

Как свидетельствует структура платежей в СЭП, в 2025 году по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн — 42,21 %;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 53,26%;

от 100 тыс. грн и больше — 4,53%;

по сумме больше платежей приходилось на большие:

до 1 тыс. грн — 0,04%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 1,48%;

от 100 тыс. грн и больше — 98,49%.

Кроме того, в прошлом году через СЭП осуществлено 35,9 млн мгновенных переводов на общую сумму 163,1 млрд грн.

Их структура в 2025 году распределилась так, по количеству:

до 1 тыс. грн — 47,72%;

от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн. — 52,28%;

по сумме больше платежей приходилось на большие:

до 1 тыс. грн — 4,60%;

от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн. — 95,40%.

Среднее время осуществления платежей через СЭП остается на уровне нескольких минут. Мгновенные переводы выполнялись в считанные секунды, в том числе более 90% мгновенных переводов осуществлено быстрее чем за три секунды.

ТрекСЕП

С 1 декабря 2025 года Национальный банк ввел в СЭП трекинг-сервис платежных операций (ТрекСЭП) — новый информационно-справочный сервис, позволяющий физическим и юридическим лицам в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей через СЭП — с момента инициирования до зачисления средств.

Пользователи могут видеть статус операции и время прохождения ее ключевых этапов (в частности, для переводов со счета на счет по реквизитам/IBAN, в том числе мгновенных переводов).

Начиная с 1 апреля 2026 года, все участники СЭП обязаны обеспечить возможность использования клиентами этого сервиса.

«Внедрение ТрекСЕП является последовательным шагом Национального банка в направлении развития современной, прозрачной и совместимой с европейскими стандартами платежной инфраструктуры, а также создает основу для дальнейших инноваций в СЭП», — говорится в сообщении.

Планы на 2026 год

В частности, среди следующих шагов развития системы:

мультивалютность,

оценка ее интеграции с инфраструктурой SEPA для трансграничных переводов со странами ЕС,

расширение использования стандарта ISO 20022,

внедрение сервисов оценки рисков платежных операций на основе современной аналитики и технологии искусственного интеллекта.

«Внедрение ТрекСЕП обеспечило для рынка понятную „end-to-end“ логику: уникальный идентификатор операции позволяет отслеживать платеж без раскрытия персональных данных и оперативно определять, на каком этапе он находится. Это практический сервис для граждан и бизнеса, который одновременно формирует фундамент для дальнейшего развития СЕП — от внедрения новых сервисов. инфраструктурой», — отметил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

СЕП

СЭП — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Национальном банке. Национальный банк является оператором и расчетным банком системы.

СЭП относится к системе валовых расчетов в режиме реального времени (по международной классификации — RTGS) и разработана специалистами НБУ. СЭП обеспечивает осуществление 99% межбанковских расчетов в национальной валюте внутри нашей страны.

Участники СЭП по состоянию на 1 января 2026 года — Национальный банк, Государственная казначейская служба Украины, 61 банк (а также три небанковских предоставлятеля платежных услуг — через банки, которые одновременно являются участниками СЭП и обслуживающими банками для этих компаний).