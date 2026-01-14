14 января Верховная Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда государственного имущества Украины.
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
«За» назначение проголосовало 244 народных депутата.
Кто такой Наталуха
С 2015 года возглавлял Лиманскую РГА Одесской области, однако в феврале 2017-го его уволили с этого поста.
В 2019 году был избран народным депутатом от партии «Слуг» под номером 14 в списке. Стал членом фракции и возглавил Комитет Совета по экономическому развитию.
Муж народного депутата от «Батькивщины» Алены Шкрум.
