Более 3 млн плательщиков уплатили 45,6 млрд грн земельного налога в 2025 году

В 2025 году более 3 млн плательщиков уплатили 45,6 млрд грн земельного налога. Это на 15,6% больше по сравнению с 2024 годом (39,4 млрд грн). Об этом говорится в сообщении налоговой службы.

Земельный налог

Поступления от земельного налога остаются в распоряжении местных общин. Это позволяет им финансировать ремонт дорог, поддерживать школы и обеспечивать критическую инфраструктуру в современных условиях.

Кто лидирует

Регионы-лидеры по объемам оплаты:

Днепропетровская область — 8,1 млрд грн,

г. Киев — 6,5 млрд грн,

Одесская область — 4 млрд грн,

Львовская область — 3,1 млрд грн.

Кто должен платить налог

Плательщиками налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи.

Объектами налогообложения есть земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании; земельные доли (паи), находящиеся в собственности.

Базой обложения платы за землю является нормативная денежная оценка земельных участков с учетом коэффициента индексации; площадь земельных участков, нормативная денежная оценка которых не проведена.