Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики

14 января Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера-министра энергетики. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
«За» соответствующее решение проголосовало 248 народных депутатов.
По словам Железняка, он не поддержал кандидатуру Шмыгаля.
«На этот раз голоса нашлись. Министра энергетики не было в стране 56 дней. Еще бы немного и лета бы дождались», — написал он.
