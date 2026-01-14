Dragon Capital и Amber Infrastructure стали кандидатами на управление европейским фондом восстановления Украины

Dragon Capital и Amber Infrastructure победили в общеевропейском рыночном конкурсе со своей инвестиционной концепцией и были избраны кандидатами в управление европейским фондом восстановления Украины. Об этом написал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Что это значит для Украины

Для Украины это важный сигнал: несмотря на войну, страна привлекательная для масштабных инвестиций, а международные институты доверяют профессиональным командам.

«Мы уверены, что фонд будет иметь большое влияние на экономическое восстановление и откроет доступ к частному капиталу для перспективных бизнесов по всей стране», — отметил Фурса.

Подробности

Целью совместного фонда является мобилизовать капитал от государственных банков развития и частных инвесторов на сумму более одного миллиарда евро для восстановления Украины и непосредственно инвестировать в частные инвестиционные проекты в стратегических секторах украинской экономики.

Среди прочего это включает реконструкцию энергетической инфраструктуры, расширение ветровой и солнечной энергетики для замены старых угольных электростанций, промышленных производственных мощностей и цифровой инфраструктуры, такой как центры обработки данных.

Как основной инвестор фонд будет предоставлять акционерный капитал проектным компаниям и предприятиям, что позволит им привлечь дополнительный акционерный и долговой капитал на уровне проектов.

«С объемом в 1 миллиард евро фонд позволит осуществить инвестиции на сумму около 6−7 миллиардов евро», — отмечается в сообщении. — «Фонд будет запущен на Конференции по восстановлению Украины в Польше нынешним летом и сразу после этого начнет свою инвестиционную деятельность».