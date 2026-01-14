ФОПы не смогут получить выплаты в рамках закона о поддержке семей с детьми — Гетманцев

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2026, 15:00 Читати українською

ФОПы не смогут получить выплаты в рамках закона о поддержке семей с детьми — Гетманцев

С 1 января 2026 года заработал закон о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию материнства (родительства) с профессиональной деятельностью. Главное новшество — проект єЯсли, но он имеет несколько системных просчетов, требующих исправления. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

С 1 января 2026 года заработал закон о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию материнства (родительства) с профессиональной деятельностью.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о єЯсли

Идея верная и стратегическая: дать возможность мамам вернуться на рынок труда уже с годовалого возраста ребенка для сохранения квалификации, благополучия семей и, в конце концов, работающей экономики.

Системные просчеты

Однако, по словам Гетманцева, дьявол, как обычно, в деталях. Есть несколько системных просчетов, требующих исправления:

  • Дискриминация ФОП. ФОП — такие же работающие родители, которые платят налоги и создают рабочие места. Исключать их из программы — несправедливо и нелогично.

  • Удивительные КВЭДы. Список видов деятельности для использования средств вызывает недоумение. В частности, КВЭД 87.90 (уход с обеспечением проживания). Мы что финансируем интернатные формы вместо семейного воспитания? Целевое направление должно быть четким, а не размытым.

  • Неготовность рынка. Рынок уходовых услуг у нас до сих пор «в тени». Стандартов качества нет, контроль минимален. Риск получить некачественную услугу за государственные средства остается сверхвысоким.

«И здесь возникает простой, хоть и непопулярный вопрос: не эффективнее ли было бы позволить получать эти средства, например, бабушкам, фактически ухаживающим за ребенком, вместо стимулирования серого и нерегулируемого рынка?»

єЯсли — это правильный шаг в правильном направлении. Но чтобы программа действительно работала во благо мам и детей, ее нужно доработать: включить ФОП, пересмотреть перечень разрешенных услуг, параллельно инвестировать в стандарты и качество ухода", — подытожил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами