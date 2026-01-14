ФОПы не смогут получить выплаты в рамках закона о поддержке семей с детьми — Гетманцев

С 1 января 2026 года заработал закон о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию материнства (родительства) с профессиональной деятельностью. Главное новшество — проект єЯсли, но он имеет несколько системных просчетов, требующих исправления. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Что известно о єЯсли

Идея верная и стратегическая: дать возможность мамам вернуться на рынок труда уже с годовалого возраста ребенка для сохранения квалификации, благополучия семей и, в конце концов, работающей экономики.

Системные просчеты

Однако, по словам Гетманцева, дьявол, как обычно, в деталях. Есть несколько системных просчетов, требующих исправления:

Дискриминация ФОП. ФОП — такие же работающие родители, которые платят налоги и создают рабочие места. Исключать их из программы — несправедливо и нелогично.

Удивительные КВЭДы. Список видов деятельности для использования средств вызывает недоумение. В частности, КВЭД 87.90 (уход с обеспечением проживания). Мы что финансируем интернатные формы вместо семейного воспитания? Целевое направление должно быть четким, а не размытым.

Неготовность рынка. Рынок уходовых услуг у нас до сих пор «в тени». Стандартов качества нет, контроль минимален. Риск получить некачественную услугу за государственные средства остается сверхвысоким.

«И здесь возникает простой, хоть и непопулярный вопрос: не эффективнее ли было бы позволить получать эти средства, например, бабушкам, фактически ухаживающим за ребенком, вместо стимулирования серого и нерегулируемого рынка?»

єЯсли — это правильный шаг в правильном направлении. Но чтобы программа действительно работала во благо мам и детей, ее нужно доработать: включить ФОП, пересмотреть перечень разрешенных услуг, параллельно инвестировать в стандарты и качество ухода", — подытожил Гетманцев.