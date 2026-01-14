Популярная криптоплатформа CoinGecko рассматривает продажу бизнеса с оценкой около $500 млн

Сервис отслеживания рынка криптовалют CoinGecko изучает возможность полной продажи компании и ориентируется на оценку бизнеса на уровне около $500 млн. Для сопровождения потенциальной сделки владельцы платформы привлекли инвестиционный банк Moelis. Об этом сообщает CoinDesk.

На какой стадии переговоры

По словам источников, знакомых с ситуацией, подготовка к возможной продаже началась в конце прошлого года и сейчас находится на ранней стадии. Двое собеседников подтвердили, что целевая оценка компании составляет $500 млн, в то же время другой источник отмечает, что говорить о финальной цене пока рано.

В CoinGecko не комментируют информацию о возможной сделке. В Moelis также отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность процесса.

Рекордная волна M&A в криптоиндустрии

Возможная продажа CoinGecko происходит на фоне резкого оживления рынка слияний и поглощений в криптовалютном секторе. По итогам 2025 года общая сумма публично раскрытых сделок достигла $8,6 млрд, а количество транзакций — 133, что превысило суммарный показатель предыдущих четырех лет.

Среди крупнейших сделок прошлого года — покупка биржей Coinbase платформы деривативов Deribit за $2,9 млрд и приобретение биржей Kraken брокера NinjaTrader за $1,5 млрд. Крупные игроки активно консолидируют рынок, расширяя линейку продуктов и клиентскую базу.

Давление со стороны искусственного интеллекта и падение трафика

Одним из факторов, подталкивающих информационные криптоплатформы к поиску покупателей, стало резкое сокращение веб-трафика из-за распространения инструментов искусственного интеллекта. Пользователи все чаще получают данные о курсах и рынке непосредственно в чат-ботах, минуя сайты.

По данным о посещаемости, в декабре 2025 года CoinGecko посетили около 18,5 млн пользователей против 43,5 млн в 2024 году. Аналогичная динамика наблюдается и у главного конкурента — CoinMarketCap, где трафик сократился со 157 млн в 2024 году до 64 млн в декабре 2025-го.

Независимый игрок на фоне крупных корпораций

CoinGecko была основана в 2014 году Т М Ли (TM Lee) и Бобби Онгом (Bobby Ong) и долгое время оставалась одним из немногих крупных независимых агрегаторов данных на крипторынке. Именно независимость считалась ее конкурентным преимуществом, поскольку пользователи часто больше доверяют платформам, не связанным с крупными биржами.

Для сравнения, CoinMarketCap был приобретен криптобиржей Binance в апреле 2020 года примерно за $400 млн, часть которых была выплачена акциями и токенами BNB. Потенциальная сделка с CoinGecko за $500 млн могла бы превысить эту оценку, несмотря на нынешний спад аудитории.

