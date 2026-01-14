Рада назначила Федорова главой Минобороны. Какие изменения планирует новый министр

Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность Министра обороны Украины. Соответствующее решение было поддержано 277 народными депутатами.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

После назначения на должность министра обороны Федоров принял присягу в сессионном зале парламента.

Что обещает Федоров

Выступая в Верховной Раде перед голосованием за его назначение, Федоров подчеркнул, что намерен оценивать ситуацию реалистично без популизма.

«Не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 миллиардов, 2 миллиона находящихся в розыске украинцев и 200 тысяч — в СЗЧ», — заявил он.

Он отметил необходимость «быстро, раз и навсегда» изменить систему подготовки украинских военных. Федоров добавил, что качественная подготовка позволяет снизить потери и повысить эффективность.

«Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — говорится в его заявлении.

Кроме того, Федоров анонсировал «глубокий аудит» Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей по улучшению финансового и социального уровня обеспечения военных.