українська
14 января 2026, 13:07

Рада назначила Федорова главой Минобороны. Какие изменения планирует новый министр

Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность Министра обороны Украины. Соответствующее решение было поддержано 277 народными депутатами.

Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность Министра обороны Украины.
Фото: Михаил Федоров

После назначения на должность министра обороны Федоров принял присягу в сессионном зале парламента.

Что обещает Федоров

Выступая в Верховной Раде перед голосованием за его назначение, Федоров подчеркнул, что намерен оценивать ситуацию реалистично без популизма.

«Не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 миллиардов, 2 миллиона находящихся в розыске украинцев и 200 тысяч — в СЗЧ», — заявил он.

Он отметил необходимость «быстро, раз и навсегда» изменить систему подготовки украинских военных. Федоров добавил, что качественная подготовка позволяет снизить потери и повысить эффективность.

«Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — говорится в его заявлении.

Кроме того, Федоров анонсировал «глубокий аудит» Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей по улучшению финансового и социального уровня обеспечения военных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
+27
EconomistPetya
EconomistPetya
14 января 2026, 13:19
#
Пока меняются фамилии, но не меняется система, ничего не изменится. Как в школе: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
