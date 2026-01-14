Как протесты в Иране повлияют на цену горючего в Украине

Хотя сети АЗС еще не начали активно менять ценники, но ряд факторов влияют на их маржу. А значит и подорожание горючего приближается. Какая ситуация сложилась на рынке и можно ли ожидать ее улучшения, рассказал директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Через Иран и нам может прилететь.

Есть простая математическая модель и понимание, когда сети АЗС начнут двигать ценник. Эйфория от того, что с 1 января, после введения повышенных акцизов, сети АЗС не подняли цены, похоже, скоро может рассосаться. Все дело в двух, даже трех факторах, которые начали активно давить на закупки.

1. Валюта. Ее ослабление почти на гривну с начала года автоматически «откусило» больше гривны с маржи на литре топлива.

2. Нефть, на Иране растет, что не в себе. Добавила пять долларов на бочке за неполные две недели также обезжирила маржу на литре гривны на 2 с копейками.

3. Логистика. При такой погоде фрахты и даже не столько сами фрахты, сколько пропускная способность резко сократилась. А вот спрос, очень неожиданно, как для января, взлетел, понятно на каких событиях, но никто этого не просчитывал.

Есть вопросы с логистикой, состоянием дорог, морозами и другими факторами, достаточно нетипичными, как для января, также замедлившими движение топлива.

Но есть и хорошие новости, касающиеся качества. Уже сети АЗС научились так колдовать антигелями и присадками, что в бак уже попадает относительно нормальный вариант. Делаем «Арктику» своими силами, так сказать. Но это также требует незапланированных вложений в антигель и присадки (считай еще минимум -1 грн от маржи).

Генераторы, дополнительные налоги на заработную плату и расходы на «новогодний» админресурс — все это также давит на себестоимость… и подталкивает нас всех к повышению цен.

Итак, возвращаясь к математике.

Половину пути, даже больше к повышению цены мы уже так быстро пробежали. Еще курс гривны на 0,5−1 и 3−4 доллара до бочки нефти и сети начнут дергать ценник. Но пока не нервничаем. Просто понимаем, как разворачиваются события на рынке, и надеемся на скорейшее потепление, снижение ажиотажного спроса и появление каких-то фундаментальных факторов, вроде активного экспорта из новой Венесуэлы, что притормозит иранский фактор в нефти.