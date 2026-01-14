Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Сменить язык на українська

14 января 2026, 12:49 Читати українською

Как протесты в Иране повлияют на цену горючего в Украине

Хотя сети АЗС еще не начали активно менять ценники, но ряд факторов влияют на их маржу. А значит и подорожание горючего приближается. Какая ситуация сложилась на рынке и можно ли ожидать ее улучшения, рассказал директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Хотя сети АЗС еще не начали активно менять ценники, но ряд факторов влияют на их маржу.

Через Иран и нам может прилететь.

Есть простая математическая модель и понимание, когда сети АЗС начнут двигать ценник. Эйфория от того, что с 1 января, после введения повышенных акцизов, сети АЗС не подняли цены, похоже, скоро может рассосаться. Все дело в двух, даже трех факторах, которые начали активно давить на закупки.

1. Валюта. Ее ослабление почти на гривну с начала года автоматически «откусило» больше гривны с маржи на литре топлива.

2. Нефть, на Иране растет, что не в себе. Добавила пять долларов на бочке за неполные две недели также обезжирила маржу на литре гривны на 2 с копейками.

3. Логистика. При такой погоде фрахты и даже не столько сами фрахты, сколько пропускная способность резко сократилась. А вот спрос, очень неожиданно, как для января, взлетел, понятно на каких событиях, но никто этого не просчитывал.

Есть вопросы с логистикой, состоянием дорог, морозами и другими факторами, достаточно нетипичными, как для января, также замедлившими движение топлива.

Но есть и хорошие новости, касающиеся качества. Уже сети АЗС научились так колдовать антигелями и присадками, что в бак уже попадает относительно нормальный вариант. Делаем «Арктику» своими силами, так сказать. Но это также требует незапланированных вложений в антигель и присадки (считай еще минимум -1 грн от маржи).

Генераторы, дополнительные налоги на заработную плату и расходы на «новогодний» админресурс — все это также давит на себестоимость… и подталкивает нас всех к повышению цен.

Итак, возвращаясь к математике.

Половину пути, даже больше к повышению цены мы уже так быстро пробежали. Еще курс гривны на 0,5−1 и 3−4 доллара до бочки нефти и сети начнут дергать ценник. Но пока не нервничаем. Просто понимаем, как разворачиваются события на рынке, и надеемся на скорейшее потепление, снижение ажиотажного спроса и появление каких-то фундаментальных факторов, вроде активного экспорта из новой Венесуэлы, что притормозит иранский фактор в нефти.

Автор:
Леушкин Дмитрий
Директор группы компаний PRIME Леушкин Дмитрий
Источник: Минфин
