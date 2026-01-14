Multi от Минфин
українська
14 января 2026, 14:47 Читати українською

Binance Wallet запускает ончейн-торговлю бессрочными контрактами через Aster

Криптовалютная биржа Binance объявила об обновлении своего веб-кошелька (Binance Wallet Web). Благодаря партнерству с децентрализованной платформой Aster пользователи получили прямой доступ к торговле бессрочными фьючерсами (Perpetual Futures Trading) непосредственно в интерфейсе кошелька.

Binance Wallet запускает ончейн-торговлю бессрочными контрактами через Aster
Фото: Binance

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Self-custody и новые возможности

Новая функция позволяет пользователям торговать деривативами напрямую через Binance Wallet с keyless-доступом и self-custody, сохраняя полный контроль над своими активами.

Пользователи Binance Wallet (Web) теперь могут получить упрощенный доступ к ончейн-торговле фьючерсами без необходимости вручную подключаться к сторонним приложениям.

На момент запуска сервис доступен только пользователям Binance Wallet (Web) в сети BNB Smart Chain. В ближайшем будущем планируется расширение на другие сети и добавление функциональности в мобильное приложение.

Binance Wallet (Web) Perpetual будет поддерживать широкий перечень токенов обеспечения в сети BNB Smart Chain, в частности BNB, USDT, ASTER, USD1, ASBNB, LISUSD, WBETH, BTC, ETH, CAKE, LISTA и USDF.

Торговля акциями

Aster также предлагает Stock Perpetuals — в частности, торговые пары для акций крупных компаний, таких как Apple (AAPLUSDT) и Nvidia (NVDAUSDT), а также популярных биржевых фондов (ETF), в частности Invesco QQQ Fund (QQQUSDT).

Отмечается, что функция Hidden Orders защищает конфиденциальность пользователей: невидимые ордера не отображаются в публичной книге заявок до момента выполнения.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
