українська
14 января 2026, 14:25

Количество публичных компаний в США упало на 50% за 30 лет

Фондовый рынок США постепенно теряет монополию на статус главного зеркала американской экономики. Штаты становятся критически зависимыми от частного капитала на фоне резкого сокращения количества публичных компаний. Эксперты указывают на фундаментальный сдвиг: компании теперь предпочитают оставаться за пределами биржевых торгов.

Фондовый рынок США постепенно теряет монополию на статус главного зеркала американской экономики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хроника исчезновения публичных компаний

За последние три десятилетия ландшафт американского корпоративного сектора изменился до неузнаваемости. Статистика фиксирует масштабное сокращение количества компаний, акции которых свободно торгуются на биржах (таких как NYSE или NASDAQ).

Если в 1996 году в США насчитывалось 8 090 публичных компаний, то по состоянию на 2025 год их количество сократилось до 3 935. То есть за этот период публичный рынок «похудел» ровно на 50%.

Доминирование частного сектора

В противовес сокращению биржевого списка, частный сектор демонстрирует впечатляющую концентрацию капитала. На сегодняшний день 86% американских компаний, имеющих годовой доход свыше 100 миллионов долларов, являются частными.

Это означает, что только 14% предприятий такого масштаба являются публичными. Другими словами, подавляющее большинство крупного бизнеса в США недоступно для инвестирования рядовым гражданам через покупку акций на бирже.

Дисбаланс на рынке труда

Анализ также выявил интересную диспропорцию между финансовой оценкой компаний и реальным количеством рабочих мест, которые они создают.

Компании, входящие в индекс S&P 500 (500 крупнейших публичных компаний США), составляют около 80% капитализации всего публичного рынка.

Однако эти гиганты обеспечивают работой только 28 миллионов человек. Это составляет лишь около 18% от общей занятости в экономике США. Для сравнения, общее количество работников в стране достигает 160 миллионов. Это подтверждает тезис, что реальным драйвером занятости является именно частный бизнес, который часто остается без внимания биржевых новостей.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
