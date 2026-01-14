Visa интегрирует стейблкоины для круглосуточных мгновенных выплат

Платежная система Visa объявила об интеграции инфраструктуры для работы со стейблкоинами в сервис Visa Direct, что позволит бизнесу осуществлять почти мгновенные выплаты на цифровые кошельки в режиме 24/7, независимо от графика работы банков. Техническим партнером проекта стала финтех-компания BVNK. Об этом сообщает CoinDesk, 14 января.

Как будет работать новый механизм выплат

Интеграция реализуется на базе платформы Visa Direct, которая ежегодно обрабатывает платежи на сумму около $1,7 трлн. В рамках сотрудничества с BVNK бизнес-клиенты в отдельных странах смогут заранее пополнять счета в стейблкоинах и использовать эти средства для прямых выплат получателям на цифровые кошельки.

Решение ориентировано на компании, которым важна скорость расчетов, в частности при выплатах в гиг-экономике — фрилансерам, курьерам или водителям такси, а также для международных переводов. Использование стейблкоинов позволяет избежать задержек, характерных для традиционной банковской инфраструктуры, особенно в выходные и нерабочие часы.

Институциональная поддержка BVNK

BVNK уже имеет стратегическую поддержку со стороны крупных финансовых игроков. В мае 2025 года венчурное подразделение Visa инвестировало в эту британскую компанию, а еще через пять месяцев аналогичную инвестицию осуществил Citigroup.

Компания BVNK обрабатывает операции со стейблкоинами на сумму более $30 млрд в год, что сделало ее одним из заметных игроков в этом сегменте. Текущее партнерство с Visa подчеркивает растущее доверие крупных финансовых институтов к стейблкоинам как инструменту для массовых платежей.