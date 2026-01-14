Лекарство должно быть доступным для всех людей, особенно в условиях холода в домах из-за российских обстрелов энергосистемы и сильных морозов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Правительство ужесточает контроль за ценами на лекарственные средства. За нарушения — штраф
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Контроль за аптеками
По ее словам, правительство поручило министерству здравоохранения и Госпродслужбе усилить контроль за ценами на лекарственные средства в аптечных сетях.
«В случае выявления нарушений в формировании наценок правительство будет реагировать — применять штрафные санкции к субъектам хозяйствования», — отметила руководитель правительства.
Для системного мониторинга будет определен перечень лекарственных средств, по которым Минздрав совместно с Госликслужбой будет осуществлять постоянное отслеживание цен в аптеках.
По результатам такого мониторинга будут еженедельно подаваться отчеты в Кабинет Министров Украины.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1