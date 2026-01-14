Правительство ужесточает контроль за ценами на лекарственные средства. За нарушения — штраф

Лекарство должно быть доступным для всех людей, особенно в условиях холода в домах из-за российских обстрелов энергосистемы и сильных морозов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Контроль за аптеками

По ее словам, правительство поручило министерству здравоохранения и Госпродслужбе усилить контроль за ценами на лекарственные средства в аптечных сетях.

«В случае выявления нарушений в формировании наценок правительство будет реагировать — применять штрафные санкции к субъектам хозяйствования», — отметила руководитель правительства.

Для системного мониторинга будет определен перечень лекарственных средств, по которым Минздрав совместно с Госликслужбой будет осуществлять постоянное отслеживание цен в аптеках.

По результатам такого мониторинга будут еженедельно подаваться отчеты в Кабинет Министров Украины.