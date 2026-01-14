Министерство финансов 13 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13 млрд грн, что на 3,14 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,14 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 13 миллиардов от продажи облигаций
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 5,54 млрд грн под 16,34% с погашением 16 декабря 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);
- 5,38 млрд грн под 17,10% с погашением 4 августа 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);
- 3,09 млрд грн под 17,59% с погашением 15 ноября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).
С начала полномасштабной войны государство уже привлекло около 2 трлн грн для финансирования своих нужд через инструмент ОВГЗ. Все средства от продажи военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Комментарии - 1