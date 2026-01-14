Криптомошенники похитили рекордные $17 млрд в 2025 году

По оценке аналитической компании Chainalysis, в 2025 году криптовалютные мошенники похитили около $17 млрд. Это рекордный показатель за все время наблюдений, отражающий резкий рост масштабов и технологической сложности преступных схем. Об этом пишет «Incrypted».

Как изменились схемы

В отчете говорится, что наибольший вклад в рост ущерба внесло мошенничество с подменой лица. Приток средств на такие схемы увеличился на 1400% в годовом выражении, а средний размер одного мошеннического платежа возрос с $782 до $2764.

Chainalysis отмечает, что мошеннические операции становятся все более индустриализированными. Преступные сети используют фишинг как услугу, дипфейку, инструменты на базе искусственного интеллекта и профессиональные каналы отмывания средств, снижая барьеры для масштабных атак.

Отдельное внимание в отчете уделено использованию технологий на основе искусственного интеллекта.

Схемы, связанные с ИИ-инструментами, в среднем приносили $3,2 млн на одну операцию против $719 000 у традиционных видов мошенничества. Это делает их в 4,5 раза прибыльнее, отметили эксперты.

Такие варианты мошенничества также характеризуются более высокой ежедневной выручкой и кратно большим количеством транзакций, говорится в отчете.

Кроме того, аналитики выявили устойчивые связи криптопреступности на территории Восточной и Юго-Восточной Азии. В частности, речь идет о схемах, связанных с Камбоджей и Мьянмой, где, по данным исследования, жертвы торговли людьми принуждаются к участию в мошеннических операциях.

Несмотря на рост преступной активности, в 2025 году усилились и меры по противодействию.

По данным Chainalysis, правоохранительные органы изъяли не менее $14 млрд, включая большие конфискации в Великобритании и дела против транснациональных преступных групп.

В компании ожидают, что итоговая сумма украденных средств за 2025 год может превысить $17 млрд. по мере выявления новых незаконных адресов.

Аналитики предупреждают, что в 2026 году мошеннические схемы продолжат эволюцию, все чаще совмещая ИИ, социальную инженерию и сложную финансовую инфраструктуру.