14 января 2026, 11:39

Глобальный финансовый кризис: почему риски для Украины в 2026 году выше, чем в 2008 году

Украина в 2026 году более уязвима к возможному глобальному финансовому кризису из-за финансовых инструментов, чем в 2008-м. Об этом в интервью изданию The Page заявила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Украина в 2026 году более уязвима к возможному глобальному финансовому кризису из-за финансовых инструментов, чем в 2008-м.

Рост рисков

По ее словам, риски для рынков капитала существенно выросли из-за переворачивания президентом США Дональдом Трампом «стола вместе с шахматной доской международных правил».

«Украина сейчас гораздо больше открыта для того, чтобы почувствовать такой кризис из-за финансовых инструментов, чем это было в 2008—2009 годах. Мы очень сильно зависим от внешней помощи и финансовых возможностей Европейского Союза», — подчеркнула Кузякив.

Это отличается от ситуации 2008 года, когда разразился мощный глобальный кризис, но Украина пострадала преимущественно из-за падения цен на продукцию металлургии.

Какие внутренние вызовы

Кроме внешних угроз, среди которых и правопопулистский «правый ветер» в Европе, что может помешать движению «евроинтеграционного троллейбуса» Украины, эксперт акцентирует внимание на внутренних экономических вызовах:

  • Риски неграмотной политики. Сейчас украинский бизнес работает «с колес», а заказы носят краткосрочный характер, поэтому любые некомпетентные решения государства опасны, особенно для малого предпринимательства.

  • Ловушка международных обязательств. Власти должны осознавать ответственность за обещания перед международными партнерами, в частности в контексте введения НДС для ФЛП: это не только повышение налоговой нагрузки, но и усложнение и удорожание администрирования.

  • Безопасность как экономический рычаг. Если обстрелы будут безрезультатными, бизнес не будет бояться возобновляться, а люди получат стимул возвращаться.

Прогноз на 2026 год

В 2026 году Оксана Кузякив видит два сценария развития событий:

  • Инерционный. При продолжении боевых действий в нынешнем формате главной целью остается выживание бизнеса и сохранение клиентов.
  • Условный мир. В случае снижения рисков безопасности ожидается приток инвестиций и восстановление территорий.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
