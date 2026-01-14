Глобальный финансовый кризис: почему риски для Украины в 2026 году выше, чем в 2008 году

Украина в 2026 году более уязвима к возможному глобальному финансовому кризису из-за финансовых инструментов, чем в 2008-м. Об этом в интервью изданию The Page заявила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост рисков

По ее словам, риски для рынков капитала существенно выросли из-за переворачивания президентом США Дональдом Трампом «стола вместе с шахматной доской международных правил».

«Украина сейчас гораздо больше открыта для того, чтобы почувствовать такой кризис из-за финансовых инструментов, чем это было в 2008—2009 годах. Мы очень сильно зависим от внешней помощи и финансовых возможностей Европейского Союза», — подчеркнула Кузякив.

Это отличается от ситуации 2008 года, когда разразился мощный глобальный кризис, но Украина пострадала преимущественно из-за падения цен на продукцию металлургии.

Какие внутренние вызовы

Кроме внешних угроз, среди которых и правопопулистский «правый ветер» в Европе, что может помешать движению «евроинтеграционного троллейбуса» Украины, эксперт акцентирует внимание на внутренних экономических вызовах:

Риски неграмотной политики. Сейчас украинский бизнес работает «с колес», а заказы носят краткосрочный характер, поэтому любые некомпетентные решения государства опасны, особенно для малого предпринимательства.

Ловушка международных обязательств. Власти должны осознавать ответственность за обещания перед международными партнерами, в частности в контексте введения НДС для ФЛП: это не только повышение налоговой нагрузки, но и усложнение и удорожание администрирования.

Безопасность как экономический рычаг. Если обстрелы будут безрезультатными, бизнес не будет бояться возобновляться, а люди получат стимул возвращаться.

Прогноз на 2026 год

В 2026 году Оксана Кузякив видит два сценария развития событий: