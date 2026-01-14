Три страны контролируют половину мировых запасов серебра

Стоимость серебра установила новые исторические рекорды, превысив отметку в 90 долларов за унцию. В прошлом году ралли металла составило беспрецедентные 160%, что позволило серебру значительно опередить по темпам роста даже золото. На фоне ажиотажного спроса и дефицита сырья инвесторы все чаще обращают внимание на географию основных месторождений этого стратегического ресурса.

Глобальное распределение запасов: доминирование Перу

По данным Геологической службы США, общие мировые запасы серебра оцениваются примерно в 641 400 метрических тонн. Безусловным лидером по объемам месторождений является Перу. Эта латиноамериканская страна обладает около 140 000 тонн серебра, что составляет почти 22% от всех мировых запасов. Такой показатель дает Перу уникальное стратегическое преимущество на рынке драгоценных металлов.

Вслед за Перу расположилась группа стран со значительными, хотя и меньшими запасами: Австралия, Россия и Китай. Вместе эти три государства контролируют около 40% мирового серебра.



Парадокс Мексики: лидер добычи с ограниченными резервами

Интересная ситуация сложилась с Мексикой. В 2024 году страна вновь подтвердила статус крупнейшего производителя серебра в мире, добыв 6 300 тонн металла. Мексиканская горнодобывающая промышленность базируется на мощной инфраструктуре и богатых месторождениях.

Однако, несмотря на лидерство в производстве, разведанные запасы Мексики относительно скромны — всего 37 000 тонн (6% от мировых). Это создает дисбаланс: страна интенсивно добывает ресурс, имея меньшую «подушку безопасности» по сравнению с конкурентами, такими как Перу или Австралия.

В целом в 2024 году в мире было добыто около 25 000 тонн серебра. Помимо Мексики, ключевыми игроками остаются Китай (3 300 тонн) и Перу (3 100 тонн). Вместе эта тройка обеспечивает более половины глобального предложения.

Драйверы роста: почему цены взлетают

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые толкают котировки серебра вверх:

Дефицит на рынке. По прогнозам The Silver Institute, 2025 год стал пятым годом подряд, когда спрос на серебро превышал предложение. Совокупный дефицит приближается к отметке 820 миллионов унций.

Технологический бум. Серебро имеет критически важное значение для «зеленой» энергетики. Спрос со стороны производителей солнечных панелей вырос с менее чем 50 млн унций десять лет назад до ожидаемых 160 млн унций по итогам прошлого года. Также растет потребление металла в производстве электромобилей и электроники.

Геополитика и слабый доллар. Неопределенность на мировой арене и ослабление американской валюты заставляют инвесторов искать «тихую гавань» в активах-хранилищах. Дополнительное давление добавили ограничения Китая на экспорт серебра.

Уникальная роль серебра в промышленности

Важно понимать, почему серебро так трудно заменить в современной экономике. Серебро обладает самой высокой электропроводностью и теплопроводностью среди всех металлов, а также самым низким контактным сопротивлением. Это делает его безальтернативным компонентом для высокоэффективной электроники.

В отличие от золота, которое в основном хранится в хранилищах центробанков или в виде украшений (то есть возвращается на рынок), серебро является «расходным» металлом. Значительная часть серебра, используемого в промышленности (например, в микросхемах, сенсорных экранах, медицинском оборудовании и даже в военной технике), теряется навсегда, поскольку его переработка часто является экономически нецелесообразной из-за микроскопических объемов в каждом отдельном устройстве. Это означает, что доступные запасы наземного серебра исчерпываются быстрее, чем золота.

Почему это важно

Серебро перестало быть просто «дешевым аналогом золота» для ювелирных украшений. Теперь это критически важный промышленный металл, без которого невозможны энергетический переход (солнечные панели) и цифровизация.

Для инвесторов и потребителей это означает следующее: