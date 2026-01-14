В Киеве ситуация с выпеканием хлеба сложная, но пока контролируемая. Об этом «Минфину» рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.
Хлебопекарии рассказали, какая ситуация с поставками хлеба в Киеве и области
Какая ситуация с хлебом
«Киевские предприятия работают с постоянными переключениями городского напряжения очень низкого качества и переходами на генераторы. В области ситуация хуже. Уже генераторы не выдерживают и есть остановки», — заявил Дученко.
Что касается закрытия магазинов и смены заказов, то Дученко отметил, что собирает информацию.
«Предварительно в понедельник и вторник заявки выполнялись и хлеб отгружался», — отметил он.
