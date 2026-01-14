Банкир спрогнозировал, какими будут ставки по кредитам и депозитам в 2026 году

В 2026 году при дальнейшем снижении инфляции и постепенном восстановлении экономики средние ставки по кредитам в Украине могут уменьшиться на 1−1,5 п.п. В то же время, такой прогноз в значительной степени зависит от ситуации безопасности, интенсивности боевых действий и последствий войны для экономики. Об этом, комментируя текущие тенденции на кредитном рынке, заявил Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка.

Какими будут ставки

«Потенциал для дальнейшего снижения ставок существует, но он напрямую связан с макроэкономической стабильностью, монетарной политикой НБУ — в частности снижением учетной ставки, формирующей стоимость денег (с марта 2025 года учетная ставка остается на уровне 15,5%). Также на уровень кредитных ставок может повлиять общая динамика экономики покрыть разрыв между доходами и расходами и поможет сбалансировать госбюджет», — отмечает Мамедов.

В целом, опираясь на данные Национального банка Украины, эксперт отметил, что по итогам 2025 года общий объем выданных банковских кредитов вырос в среднем на 15−18% по сравнению с 2024 годом, а объем кредитов для бизнеса увеличился более чем на 20%. При этом около 45% выданных кредитов приходится на государственные кредитные программы, тогда как остальные — это коммерческие банковские ссуды.

«Если в 2022—2023 годах кредитование фактически „вытягивали“ государственные программы с долей до 70% от общего портфеля, то уже в 2024 году коммерческие кредиты занимали 40−45%. А в 2025 году их объем уже превышает кредиты по госпрограммам», — отмечает он.

Основные тенденции развития кредитования в 2026 году Банкир подробно рассказал об основных тенденциях развития кредитования в 2026 году. Среди ключевых факторов, которые и дальше будут определять динамику кредитного рынка, он называет развитие государственных программ, конкуренцию между банками, спрос бизнеса на доступные ресурсы и монетарную политику НБУ.

Развитие госпрограмм кредитования

Глава банка напомнил, что в бюджете на 2026 год заложены рекордные ресурсы для поддержки бизнеса и развития ипотечной программы «єОселя». 18 млрд грн планируется направить на программу Доступные кредиты 5−7−9%, еще 7,4 млрд грн на инновации и оборонные технологии в рамках платформы Brave1. По мнению специалиста, такие цифры свидетельствуют, что государство в дальнейшем будет активно использовать льготное финансирование как инструмент восстановления экономики и стимулирования предпринимательской активности.

«В условиях войны государственные кредитные программы остаются не только инструментом поддержки бизнеса и граждан, но и важным стимулом для банков становиться более гибкими и искать возможности снижения процентной нагрузки. Кроме этого развитие государственных льготных программ кредитования — это ключевой механизм создания рабочих мест, стимулирования бизнеса и расширения возможностей для граждан.

Депозитный сценарий: снижение ставок без потери доходности

По мнению Мамедова, депозитная политика банков для физических лиц в 2026 году будет в значительной степени формироваться под влиянием макрофинансовых факторов, прежде всего, уровня инфляции, эффективности монетарной политики НБУ и ситуации на валютном рынке.

Он напомнил, что по прогнозу НБУ годовая инфляция может замедлиться до 6,6%, что создает предпосылки для усиления роли гривневых депозитов как средства сохранения и приумножения средств населения.

По словам банкира, уменьшение инфляционного давления при сохранении текущих экономических трендов может стать основой для решений монетарного комитета НБУ об осторожном снижении учетной ставки с действующих 15,5% до 14−14,5%. Соответствующие изменения вероятны и в других монетарных инструментах: в частности, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам может снизиться с 19% до 17,5−18%.

Именно поэтому он предполагает, что в 2026 году средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств могут снизиться на 1 п.п. — до 13−13,5% годовых.

«Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика проста и доходна. находиться на уровне 9,7−10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. 1−1,5 п.п., банки смогут предложить новым вкладчикам доходность на уровне 14−15% годовых», — объясняет Мамедов.

Каким будет курс

Отдельную роль в формировании депозитных настроений будет играть валютный рынок. Банкир напомнил, что средневзвешенный курс доллара на 2026 год в государственном бюджете предусмотрен на уровне 45,7 грн/$, в то же время ожидаемый годовой диапазон колебаний будет составлять 43−45 грн/$. В первом полугодии курсовые изменения, по его оценкам, будут происходить преимущественно в пределах 42,8−43,5 грн/$. Такая относительная курсовая стабильность снижает девальвационные ожидания и поддерживает интерес вкладчиков к гривневым депозитам.

Важным фактором развития депозитного рынка, по словам эксперта, остается доверие к гривне как со стороны банков, так и вкладчиков.