Банкир спрогнозировал, какими будут ставки по кредитам и депозитам в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2026, 10:44 Читати українською

Банкир спрогнозировал, какими будут ставки по кредитам и депозитам в 2026 году

В 2026 году при дальнейшем снижении инфляции и постепенном восстановлении экономики средние ставки по кредитам в Украине могут уменьшиться на 1−1,5 п.п. В то же время, такой прогноз в значительной степени зависит от ситуации безопасности, интенсивности боевых действий и последствий войны для экономики. Об этом, комментируя текущие тенденции на кредитном рынке, заявил Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка.

В 2026 году при дальнейшем снижении инфляции и постепенном восстановлении экономики средние ставки по кредитам в Украине могут уменьшиться на 1−1,5 п.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какими будут ставки

«Потенциал для дальнейшего снижения ставок существует, но он напрямую связан с макроэкономической стабильностью, монетарной политикой НБУ — в частности снижением учетной ставки, формирующей стоимость денег (с марта 2025 года учетная ставка остается на уровне 15,5%). Также на уровень кредитных ставок может повлиять общая динамика экономики покрыть разрыв между доходами и расходами и поможет сбалансировать госбюджет», — отмечает Мамедов.

В целом, опираясь на данные Национального банка Украины, эксперт отметил, что по итогам 2025 года общий объем выданных банковских кредитов вырос в среднем на 15−18% по сравнению с 2024 годом, а объем кредитов для бизнеса увеличился более чем на 20%. При этом около 45% выданных кредитов приходится на государственные кредитные программы, тогда как остальные — это коммерческие банковские ссуды.

«Если в 2022—2023 годах кредитование фактически „вытягивали“ государственные программы с долей до 70% от общего портфеля, то уже в 2024 году коммерческие кредиты занимали 40−45%. А в 2025 году их объем уже превышает кредиты по госпрограммам», — отмечает он.

Основные тенденции развития кредитования в 2026 году Банкир подробно рассказал об основных тенденциях развития кредитования в 2026 году. Среди ключевых факторов, которые и дальше будут определять динамику кредитного рынка, он называет развитие государственных программ, конкуренцию между банками, спрос бизнеса на доступные ресурсы и монетарную политику НБУ.

Развитие госпрограмм кредитования

Глава банка напомнил, что в бюджете на 2026 год заложены рекордные ресурсы для поддержки бизнеса и развития ипотечной программы «єОселя». 18 млрд грн планируется направить на программу Доступные кредиты 5−7−9%, еще 7,4 млрд грн на инновации и оборонные технологии в рамках платформы Brave1. По мнению специалиста, такие цифры свидетельствуют, что государство в дальнейшем будет активно использовать льготное финансирование как инструмент восстановления экономики и стимулирования предпринимательской активности.

«В условиях войны государственные кредитные программы остаются не только инструментом поддержки бизнеса и граждан, но и важным стимулом для банков становиться более гибкими и искать возможности снижения процентной нагрузки. Кроме этого развитие государственных льготных программ кредитования — это ключевой механизм создания рабочих мест, стимулирования бизнеса и расширения возможностей для граждан.

Депозитный сценарий: снижение ставок без потери доходности

По мнению Мамедова, депозитная политика банков для физических лиц в 2026 году будет в значительной степени формироваться под влиянием макрофинансовых факторов, прежде всего, уровня инфляции, эффективности монетарной политики НБУ и ситуации на валютном рынке.

Он напомнил, что по прогнозу НБУ годовая инфляция может замедлиться до 6,6%, что создает предпосылки для усиления роли гривневых депозитов как средства сохранения и приумножения средств населения.

По словам банкира, уменьшение инфляционного давления при сохранении текущих экономических трендов может стать основой для решений монетарного комитета НБУ об осторожном снижении учетной ставки с действующих 15,5% до 14−14,5%. Соответствующие изменения вероятны и в других монетарных инструментах: в частности, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам может снизиться с 19% до 17,5−18%.

Именно поэтому он предполагает, что в 2026 году средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств могут снизиться на 1 п.п. — до 13−13,5% годовых.

«Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика проста и доходна. находиться на уровне 9,7−10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. 1−1,5 п.п., банки смогут предложить новым вкладчикам доходность на уровне 14−15% годовых», — объясняет Мамедов.

Каким будет курс

Отдельную роль в формировании депозитных настроений будет играть валютный рынок. Банкир напомнил, что средневзвешенный курс доллара на 2026 год в государственном бюджете предусмотрен на уровне 45,7 грн/$, в то же время ожидаемый годовой диапазон колебаний будет составлять 43−45 грн/$. В первом полугодии курсовые изменения, по его оценкам, будут происходить преимущественно в пределах 42,8−43,5 грн/$. Такая относительная курсовая стабильность снижает девальвационные ожидания и поддерживает интерес вкладчиков к гривневым депозитам.

Важным фактором развития депозитного рынка, по словам эксперта, остается доверие к гривне как со стороны банков, так и вкладчиков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами