Украинцы в 2025 году приобрели 274,3 тыс. импортных автомобилей с пробегом. Топ-10 самых популярных моделей

Более 77% от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержанные авто ввезенные из-за рубежа. За 12 месяцев 2025 украинцы приобрели 274,3 тыс. таких авто. Это на 24% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.