Более 77% от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержанные авто ввезенные из-за рубежа. За 12 месяцев 2025 украинцы приобрели 274,3 тыс. таких авто. Это на 24% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
Украинцы в 2025 году приобрели 274,3 тыс. импортных автомобилей с пробегом. Топ-10 самых популярных моделей
Какой возраст авто
Средний возраст ввозимых подержанных автомобилей составлял 8,4 года. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 43%.
Далее следуют электромобили — 31%; дизельные — 18%; гибриды 5%; авто с ГБО — 3%.
Топ-10 самых популярных моделей
- VOLKSWAGEN Golf — 12812 ед.;
- TESLA Model Y — 10683 ед.;
- TESLA Model 3 — 9348 ед.;
- RENAULT Megane — 8379 ед.;
- SKODA Octavia — 7754 ед.;
- NISSAN Leaf — 7559 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 7439 ед.;
- AUDI Q5 — 6933 ед.;
- NISSAN Rogue — 6310 ед.;
- KIA Niro — 5799 ед.
Источник: Минфин
