Что будет с курсом гривны в ближайшее время — прогноз банкиров

Банкиры в Украине считают, что текущее ослабление гривны носит сезонный характер и в ближайшее время сменится стабилизацией курса, в то же время большинство из них не видят оснований для резкого или неконтролируемого ослабления гривны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Интерфакс-Украиной.

Каким будет курс гривны

«Текущий тренд на ослабление гривны следует рассматривать не как затяжной отрицательный сценарий, а как фазу контролируемой курсовой коррекции, которая была заложена еще осенью», — заявил председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Он отметил, что коррекция в значительной степени обусловлена сезонным повышением спроса на валюту в конце и начале года, а также подтягиванием курса к экономическим реалиям.

Мамедов ожидает, что с угасанием сезонных факторов, активизацией налоговых платежей и ростом предложения валюты со стороны аграриев, рынок постепенно перейдет в фазу стабилизации.

По его словам, в конце января и в феврале главными ориентирами для доллара станет отметка 43,2 грн/$1.

Ведущий эксперт департамента глобальных рынков «ОТП Банка» Антон Куренный также ожидает скорейшей стабилизации курса.

Куренный заявил, что в течение ближайших одного-двух дней возможно прекращение ослабления гривны с последующим ее укреплением до 42,8−43 грн/$1 с текущих уровней 43,3−43,4 грн/$1.

«Пока повторяется прошлогодний сценарий, когда после сезонного ослабления гривна существенно укреплялась. В этот раз укрепление может быть менее выраженным, однако возврат продавцов валюты на рынок после завершения периода конца года должен поддержать курс», — сказал он.

Относительно факторов курсовой динамики Куренный отметил, что она зависит от активности Национального банка и спроса на валюту, в частности, холодная зима может увеличить его из-за дополнительных закупок газа.

В то же время, важными факторами остаются международная помощь и рекордный уровень золотовалютных резервов.

Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын считает, что текущая тенденция ослабления может сохраняться еще в течение месяца-полтора, однако в форме колебаний в обе стороны, а не однонаправленного движения.

«Объективных условий для выхода курса за пределы 43,7/$1 в ближайшее время нет», — отметил он.

При этом Печерицын добавил, что дисбалансы на рынке остаются значительно меньше, чем потенциал Нацбанка по их сглаживанию.

Начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения «Радабанка» Сергей Гнездилов также отметил, что на текущих уровнях межбанковского рынка 43,25−43,35 грн/$1 курс имеет потенциал к стабилизации, а дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от объемов валютных интервенций регулятора.

«Курс может пойти и вниз, однако возврат к 42 грн/$1 пока выглядит маловероятным — скорее ориентиром может быть уровень около 42,6 грн/$1», — отметил он.

Среди ключевых факторов курсовой динамики в начале года респонденты называют сезонный рост спроса на валюту, значительный объем гривневой ликвидности после рекордных бюджетных выплат в конце года, импорт энергоносителей, последствия войны для экспортного потенциала и энергетической инфраструктуры.

Действия НБУ

В то же время, опрошенные банкиры не видят потребности в дополнительных или экстренных действиях со стороны НБУ.

По словам Мамедова, у Нацбанка есть достаточный запас прочности благодаря стабильной учетной ставке и международным резервам, превышающим $57 млрд, что позволяет эффективно сглаживать курсовые колебания без чрезмерных интервенций.

Печерицын со своей стороны сказал, что Нацбанк может применять как прямые, так и «вербальные» интервенции для снижения давления со стороны спекулятивного спроса. При этом, по его мнению, в текущих условиях прямых интервенций вполне достаточно для минимизации временных сезонных дисбалансов.