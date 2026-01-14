Tesla вернула семиместный салон в Model Y 2026 года

Tesla выпустила опцию семиместного салона для Model Y 2026. Опция с третьим рядом сидений уже доступна в онлайн конфигураторе в США и предусматривает дополнительную плату около 2,5 тыс. долларов . Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о новом авто

Семиместная конфигурация предлагается для версии Long Range с полным приводом. Третий ряд сидений ориентирован в первую очередь на детей или короткие поездки, однако позволяет увеличить пассажировместимость автомобиля без перехода на более крупный SUV.

Ранее Tesla временно отказалась от семиместной версии Model Y после обновления модели в начале 2025 года.

Возврат этой опции стал ответом на спрос со стороны покупателей, использующих электрокроссовер как семейный автомобиль.