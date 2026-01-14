НДС для ФОПов: расчеты не соответствуют экономической реальности

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевой вывод заявления: правительственный анализ регуляторного влияния (АРВ) не отвечает реальным экономическим условиям и существенно занижает затраты для бизнеса и общества.

Фискальный эффект завышен. Заявленные +40 млрд грн НДС фактически означают дополнительные расходы конечных потребителей. Положительный эффект благосостояния не доказан.

Административные расходы занижены. Минфин закладывает, что субъект предпринимательства тратит дополнительно 56 человеко-часов в год на администрирование НДС. В то же время опрос Всемирного банка свидетельствует о том, что украинский бизнес тратил на налоговое администрирование в среднем 74,4 дня в год (595 человеко-часов).

Реальные издержки бизнеса превышают выгоды. Дополнительные расходы для ФОП — около 93 тыс. грн в год. Совокупные непроизводительные потери — 61−116 млрд грн в год, что превышает потенциальные бюджетные поступления.

Риски тенизации. Законопроект стимулирует «дробление», утаивание оборотов и выход в тень, особенно в низкомаржинальных секторах. Местные бюджеты теряют поступления от единого налога без компенсации.