українська
14 января 2026, 8:00

НДС для ФОПов: расчеты не соответствуют экономической реальности

Аналитические центры, в том числе Институт экономических исследований и политических консультаций, подписали общее письмо Президенту, Правительству и парламентским комитетам о законопроекте Минфина о введении обязательного НДС для ФОП на упрощенной системе с оборотом более 1 млн грн. Об этом говорится в сообщении Института экономических исследований.

Аналитические центры, в том числе Институт экономических исследований и политических консультаций, подписали общее письмо Президенту, Правительству и парламентским комитетам о законопроекте Минфина о введении обязательного НДС для ФОП на упрощенной системе с оборотом более 1 млн грн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят аналитики

Ключевой вывод заявления: правительственный анализ регуляторного влияния (АРВ) не отвечает реальным экономическим условиям и существенно занижает затраты для бизнеса и общества.

  • Фискальный эффект завышен. Заявленные +40 млрд грн НДС фактически означают дополнительные расходы конечных потребителей. Положительный эффект благосостояния не доказан.

  • Административные расходы занижены. Минфин закладывает, что субъект предпринимательства тратит дополнительно 56 человеко-часов в год на администрирование НДС. В то же время опрос Всемирного банка свидетельствует о том, что украинский бизнес тратил на налоговое администрирование в среднем 74,4 дня в год (595 человеко-часов).

  • Реальные издержки бизнеса превышают выгоды. Дополнительные расходы для ФОП — около 93 тыс. грн в год. Совокупные непроизводительные потери — 61−116 млрд грн в год, что превышает потенциальные бюджетные поступления.

  • Риски тенизации. Законопроект стимулирует «дробление», утаивание оборотов и выход в тень, особенно в низкомаржинальных секторах. Местные бюджеты теряют поступления от единого налога без компенсации.

  • Реформа не сказывается на ключевых схемах уклонения. Серый импорт, неформальная занятость, зарплаты в конвертах остаются вне фокуса, хотя именно там потери бюджета достигают сотен миллиардов гривен.

Что предлагают аналитические центры

  • Поднять порог регистрации плательщика НДС — с 1 млн грн до 6 млн грн с 2027 года, с поэтапным снижением до уровня ЕС.

  • Упростить администрирование — ввести кассовый метод учета, автозаполнение деклараций, субсидии на бухгалтеров для ФОП и компенсацию местным бюджетам.

  • Применить рискоориентированный подход — НДС только для секторов с высоким риском злоупотреблений B2B, исключения для B2C и прифронтовых территорий.

  • Ввести инструменты противодействия злоупотреблениям — правила противодействия дроблению бизнеса по стандартам ЕС (Directive EU 2016/1164), принять закон о критериях отличия псевдонаемных от наемных (№ 13507), ввести KPI для ГНС/ДМС на уменьшение налогового разрыва, финансовые стимулы для потребителей.

  • Создать базовые условия — обеспечить верховенство права, перезагрузить при решающем голосе международных экспертов ГТС, ГНС, Нацполицию и Службу финмониторинга.

  • Провести экспертное совещание для согласования методологии расчетов и определения оптимального порога перехода на НДС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
vovan9870
vovan9870
14 января 2026, 8:28
#
Плюс 40 млрд ПДВ і мінус 20 млрд ЄП?
+
+58
EconomistPetya
EconomistPetya
14 января 2026, 9:04
#
А раздавать по 1000 грн было в требованиях МВФ? А нацианальный кешбек был в требованиях МВФ? Есть ли полный список требований МВФ? Может быть реставрация художественной школы за 225 млн грн было в требованиях МВФ? Или исследование пингвинов кабанами?

Реальные решения реальных проблем, конечно же, никто не будет продумывать, ведь требовать и ожидать знаний экономики от набранных по объявлению свадебных фотографов et al, которые голосуют за $15к в месяц, не приходится. Но люди достойны власти, которую они выбирают.

А тотальное снижение налогов и ликвидация государственных институтов (хаха, НКЦПФР, хаха Луганская ОВГ, которые занимается переименованием и управлением того, чего не имеет, за деньги, которых нет).

У меня три класса церковно-приходской школы, где про экономику в подсобке мне рассказывал преподаватель-католический-священник, когда мне было 8 лет, но даже я знаю что единственное что действительно может спасти экономическую ситуацию это сокращение 75% институтов, «единый тариф» 10% на растаможку без таможни как таковой в принципе, налог с транзакций 1% который снимался бы автоматически вместо набора из ПДФО и прочей ереси, и реальный экономист у руля, а не аналог доктора экономических наук Усика, который не мог даже название своей диссертации прочесть вслух.

А пока, здесь, в моей любимой стране, будет лишь безблагодатность, которую заслужил социум, выбирающих себе лидеров по образу и подобию своему.
+
+42
EconomistPetya
EconomistPetya
14 января 2026, 9:11
#
И, наконец, набраться храбрости перестать смотреть кто как живет за поребриком и где у кого хуже, послать ЕС на три буквы со своей интеграцией в евросовок, и посмотреть вокруг: на уставших людей, нищих пенсионеров, голодающих переселенцев без жилья, униженных инвалидов и заняться своей страной. Признать ошибки, зафиксировать потери, такой себе stop loss, и начать тратить силы на то чтобы лучше было у нас.

Хотя, зачем я это все пишу на случайном сайте в интернете, я толком сам не знаю. Всем добра.
+
0
Strain
Strain
14 января 2026, 9:24
#
100% наша власть идёт в ЕС и хвастается «покращеннями». Наконец цены стали как в ЕС, но вот зарплаты остались почти на том же уровне.
2013 год: около 410−430 $ Напомню это «режим злого Януковича».
2025 год 600 $.

С 2013 по конец 2025 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли более чем в 4,5 раза (примерно на 360−370%).

Это стоило сотен тысяч жизней, майдана и евроинтеграции?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
