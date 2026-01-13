Мобильные операторы заблокировали почти 60 тысяч номеров, чтобы защитить клиентов от спама

Украинский телеком-рынок начал масштабную очистку от навязчивого маркетинга. За первые три месяца действия новых регуляторных правил мобильные операторы принудительно прекратили обслуживание 59 071 абонентского номера, которые использовались для массовых рекламных обзвонов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины 13 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила, которые предоставили операторам («Киевстар», Vodafone, lifecell) легальные инструменты для борьбы с телефонным спамом. Под спамом понимаются коммерческие звонки, которые осуществляются без предварительного согласия абонента с целью рекламы товаров или услуг.

Теперь операторы применяют специальные алгоритмы мониторинга. Номер подлежит блокировке, если он соответствует как минимум двум из приведенных ниже критериев подозрительной активности: