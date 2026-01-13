Multi от Минфин
13 января 2026, 19:45

Мобильные операторы заблокировали почти 60 тысяч номеров, чтобы защитить клиентов от спама

Украинский телеком-рынок начал масштабную очистку от навязчивого маркетинга. За первые три месяца действия новых регуляторных правил мобильные операторы принудительно прекратили обслуживание 59 071 абонентского номера, которые использовались для массовых рекламных обзвонов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины 13 января.

Украинский телеком-рынок начал масштабную очистку от навязчивого маркетинга.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила, которые предоставили операторам («Киевстар», Vodafone, lifecell) легальные инструменты для борьбы с телефонным спамом. Под спамом понимаются коммерческие звонки, которые осуществляются без предварительного согласия абонента с целью рекламы товаров или услуг.

Теперь операторы применяют специальные алгоритмы мониторинга. Номер подлежит блокировке, если он соответствует как минимум двум из приведенных ниже критериев подозрительной активности:

  • Аномальное поведение: более 50% звонков осуществляются на разные номера (массовый обзвон).
  • Короткие сессии: средняя продолжительность разговора составляет менее 60 секунд.
  • Односторонняя связь: на номер технически невозможно перезвонить, или номер используется исключительно для исходящих звонков (почти нет входящего трафика или SMS-активности).
  • Автоматизация: во время вызова абонент слышит записанное сообщение (робот).
  • Жалобы: наличие жалоб от других абонентов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
