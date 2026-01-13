Реквизиты счетов для налоговых платежей и единого взноса на 2026 год опубликованы на веб-портале ГНС и субсайтах территориальных органов Службы. Об этом говорится в сообщении службы.
Инструкция для плательщиков: счета для уплаты налогов и ЕСВ в 2026 году
Где найти актуальные счета
На веб-портале ГНС (без авторизации).
Если вам нужно быстро просмотреть реквизиты по регионам:
- Перейдите в раздел «Счета по оплате платежей» на веб-портале ГНС по ссылке: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv .
- Выберите область (регион).
- Выберите тип платежа, который вы планируете оплатить.
В Электронном кабинете (персонализировано)
Это самый надежный способ, поскольку система подскажет реквизиты именно для ваших налоговых обязательств:
- Авторизируйтесь в частной части Электронного кабинета .
- Выберите меню «Состояние расчетов с бюджетом» и налог, сбор или единый взнос.
- Щелкните значок в колонке «Реквизиты».
Источник: Минфин
