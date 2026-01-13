Инструкция для плательщиков: счета для уплаты налогов и ЕСВ в 2026 году

Реквизиты счетов для налоговых платежей и единого взноса на 2026 год опубликованы на веб-портале ГНС и субсайтах территориальных органов Службы. Об этом говорится в сообщении службы.

Где найти актуальные счета

На веб-портале ГНС (без авторизации).

Если вам нужно быстро просмотреть реквизиты по регионам:

Перейдите в раздел «Счета по оплате платежей» на веб-портале ГНС по ссылке: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv .

Выберите область (регион).

Выберите тип платежа, который вы планируете оплатить.

В Электронном кабинете (персонализировано)

Это самый надежный способ, поскольку система подскажет реквизиты именно для ваших налоговых обязательств: